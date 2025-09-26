Nachdem wir euch bereits am Mittwoch auf den Start der neuen Apple Original-Serie „Slow Horses“ aufmerksam gemacht haben, geht es am heutigen Freitag und damit kurz vor dem Wochenende mit einem weiteren Apple Originals weiter.

Apple TV+: „All of You“ ist da

Bei „All of You“ handelt es sich um einen Apple Original-Film in dem Emmy-Preisträger Brett Goldstein, Imogen Poots, Steven Cree, Zawe Ashton und Jenna Coleman in den Hauptrollen zu sehen sind.

Worum geht es in dem Film? Die besten Freunde seit dem College: Simon (Goldstein) und Laura (Poots) leben sich auseinander, als Laura trotz jahrelanger unausgesprochener Gefühle einen Test macht, bei dem sie ihren Seelenverwandten findet. Im Laufe der Jahre, als sich ihre Wege kreuzen und wieder trennen, kann keiner das Gefühl leugnen, ein gemeinsames Leben verpasst zu haben. Sind Simon und Laura angesichts der Ungewissheit, den Kurs ihres Lebens zu ändern, bereit, alles zu riskieren, um die Liebe zu erfahren, die sie schon immer liebte, oder sollen sie ihr Schicksal akzeptieren? „All of You“ erkundet in diesem humorvollen und herzzerreißenden Liebesdrama, ob eine Person jemals alles für einen sein kann.

Der eingebundene Trailer gibt euch einen Einblick.

„The Savant“ verschiebt sich

Über zwei Jahre ist es mittlerweile her, dass Apple TV+ „The Savant“ mit Jessica Chastain angekündigt hat. Am heutigen Tag sollte die Mini-Serie eigentlich auf dem Video-Streaming-Dienst startet. Kurz vor dem Release hat sich Apple TV+ jedoch dazu entschieden, die Serie zu verschieben. Es heißt, dass „The Savant“ zu einem späteren Zeitpunkt startet. Spekulativ könnte man sagen, dass sich Apple TV+ möglicherweise aufgrund des Mords an Charlie Kirk dazu entschieden hat, die Serie erst einmal auf Eis zu legen.

Die spannende Thriller-Serie begleitet die Undercover-Ermittlerin „The Savant“ bei ihrer Infiltration von Online-Hassgruppen, um einheimische Extremisten zu stoppen. Neben Chastain spielen in „The Savant“ auch Nnamdi Asomugha, Cole Doman, Jordana Spiro, Trinity Lee Shirley, Toussaint Francois Battiste und Gaststar Pablo Schreiber mit.

Interesse? Wir haben euch den Trailer im Vorfeld schon einmal eingebunden.