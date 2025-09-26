Im Juli dieses Jahres kündigte Apple TV+ den Dokumentarfilm „Stiller & Meara: Nothing is Lost“ des preisgekrönten Regisseurs Ben Stiller angekündigt. Im Fokus stehen die Comedy-Ikonen Jerry Stiller und Anne Meara. Nun steht der offizielle Trailer bereits, bevor der Film am 17. Oktober in den Kinos und am 24. Oktober auf Apple TV+ debütiert.

„Stiller & Meara: Nothing is Lost“: Offizieller Trailer ist da

Ab sofort steht der offizielle Trailer zum neuen Dokumentarfilm „Stiller & Meara: Nothing is Lost“ des Emmy- und DGA-preisgekrönten Regisseurs, Produzenten und Sohns Ben Stiller („Severance“, „Escape at Dannemora“) zur Ansicht bereit.

Ben Stiller erzählt die Geschichte seiner Eltern, der Comedy-Ikonen Jerry Stiller und Anne Meara, und untersucht ihren Einfluss auf die Popkultur und ihr Zuhause, wo die Grenzen zwischen Kreativität, Familie, Leben und Kunst oft verschwimmen. Dabei richtet Stiller die Kamera auf sich und seine Familie, um den enormen Einfluss von Jerry und Anne auf ihr Leben zu untersuchen und die Lektionen zu verstehen, die wir alle von unseren Lieben lernen können.