Apple hat mit dem iPhone Air gerade erst sein bisher dünnstes iPhone vorgestellt. Doch dieser Rekord scheint nicht von langer Dauer zu sein. Die Gerüchte deuten darauf hin, dass Apples erstes faltbares Smartphone das iPhone Air im kommenden Jahr deutlich unterbieten wird.

Apples faltbares Debüt wird extrem dünn

Die Erwartungen sind hoch und die Zahlen, die der bekannte Analyst Ming Chi-Kuo in Umlauf gebracht hat, sind beeindruckend. Während das iPhone Air bereits schlanke 5,6 Millimeter misst, soll das iPhone Fold im aufgeklappten Zustand nur zwischen 4,5 und 4,8 Millimeter dick sein. Das ist eine beachtliche Reduzierung um etwa zwanzig Prozent im Vergleich zu einem bereits sehr dünnen Gerät.

Zusammengeklappt soll das iPhone Fold mit 9 bis 9,5 Millimetern eine ähnliche Tiefe wie das aktuelle iPhone 17 Pro erreichen. Damit würden wir ein iPhone erhalten, das sich in der Tasche vertraut anfühlt, sich bei der Benutzung aber in ein unglaublich schlankes Tablet verwandelt. Das faltbare iPhone wird laut den Gerüchten im Stil eines Samsung Galaxy Z Fold im Buchformat aufgeklappt. Es soll sich zu einem inneren Display von etwa 7,8 Zoll entfalten und im geschlossenen Zustand einen praktischen 5,5 Zoll großen Außenbildschirm bieten.

Um im gefalteten Zustand Platz zu sparen und ein möglichst schlankes Design zu ermöglichen, wird Apple voraussichtlich auf Face ID verzichten. Stattdessen soll Touch ID ein Comeback feiern, integriert in den seitlichen Ein- und Ausschalter. Eine ähnliche Lösung kennen wir bereits vom iPad Air und iPad mini. Was die Kameras betrifft, so wird eine Dual-Kamera auf der Rückseite erwartet, ergänzt durch jeweils eine Frontkamera für den gefalteten und entfalteten Zustand.

Experten schätzen den Verkaufspreis des iPhone Fold auf 2.000 bis 2.500 US-Dollar, was im etablierten Preisbereich für Premium-Foldables liegen würde. Zuletzt hieß es in der Gerüchteküche, dass Apple das faltbare Gerät Ende nächsten Jahres veröffentlichen wird.