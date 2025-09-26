Gestern haben wir euch auf ein ausführliches Apple Statement zu den Auswirkungen des Digital Act auf EU-Nutzer aufmerksam gemacht. Dies ist natürlich auch der EU Kommission nicht entgangen und so äußert sich die behördliche Instanz noch einmal zu dem Thema.

EU reagiert auf Apples Statement zu den Auswirkungen des Digital Markets Act

Die Europäische Kommission hat gegenüber verschiedenen Medien noch einmal klar gestellt, dass man kein Absicht verfolgt, den Digital Markets Act (DMA) „einzustampfen“, auch wenn Apple Bedenken zu den Auswirkungen für EU-Nutzer geäußert hat. Der DMA ist ein EU-Gesetz, das regelt, welche Regeln große Technologieunternehmen, wie z.B. Apple, einhalten müssen. Es werden Rahmenbedingungen festgelegt, die verhindern sollen, dass Unternehmen ihre eigenen Dienste unfair bevorzugen, Konkurrenten blockieren und die Wahlmöglichkeiten der Nutzer einschränken.

Weiter gibt die EU zu verstehen, dass man nicht wirklich überrascht sei, dass Apple die EU auffordert, ihr Gesetz zur Regulierung von Technologieunternehmen einzustampfen, weil der US-Riese es bei jedem Schritt herausgefordert hat, so ein Sprecher der EU.

„Apple hat seit seinem Eintritt einfach jedes bisschen des DMA [Digital Markets Act] angefochten“, sagte Kommissionssprecher Thomas Regnier. „Dies untergräbt das Statement des Unternehmens, mit der Kommission uneingeschränkt kooperieren zu wollen.“

Apple hat bereits eine Geldstrafe von 500 Millionen Euro erhalten, weil es App-Entwickler daran gehindert hat, Nutzer über Kaufoptionen außerhalb des App Store zu informieren. Apple legte im Juli gegen die Strafe Berufung ein und im Juni begann das Unternehmen auch die Interoperabilitätsregeln des Digital Markets Act anzufechten. Die Interoperabilitätsanforderungen verbieten es Apple, Funktionen auf seinen Plattformen zu veröffentlichen, die für Zubehör von Drittanbietern wie Smartwatches und Kopfhörer nicht zugänglich sind.