Während die National Football League (NFL) auf Microsoft Surface Tablets setzt, kommen beim College-Football verstärkt zum Einsatz. Nach einer Regeländerung der NCAA im Jahr 2024, die die Möglichkeit zur Videoüberwachung von der Seitenlinie eröffnete, hat nun eine vierte College-Football-Conference einen direkten Vertrag mit Apple geschlossen, um das iPad in den Football einzuführen.

Weitere College-Football-Conference entscheidet sich für das iPad

Jahrzehntelang schränkten die NCAA-Regeln die Nutzung von Technologie an der Seitenlinie ein. Dies änderte sich im April 2024, als die NCAA die Verwendung von bis zu 18 Tablets pro Team bei Spielen genehmigte. Die Geräte dürfen nur aktuelle Spielvideos von Übertragungs- und Teamkameras anzeigen, ohne Analysefunktionen oder externen Datenzugriff. Ziel war es, gleiche Wettbewerbsbedingungen zu schaffen und gleichzeitig die Coaching-Tools zu modernisieren.

Apple reagierte zeitnah und stellte – unter Einhaltung der Regeln – iPads zur Verfügung. Bis zum Beginn der Saison 2024 hatten drei Power-4-Konferenzen, darunter die SEC, ACC und Big Ten, Partnerschaften für den Einsatz von iPad Pro- und iPad Air -Modellen an der Seitenlinie, in Trainerkabinen und in Umkleidekabinen unterzeichnet.

Nun hat die Mid-American Conference (MAC) bekannt gegeben, dass sie die Trainerteams aller 13 Mitgliedsinstitutionen mit iPad Pro und iPad Air ausstatten wird. Damit ist die MAC die erste Konferenz außerhalb der Power 4, die direkt mit Apple zusammenarbeitet.

Die iPads werden mit der Rewind-Software von DVSport gekoppelt, so 9to5Mac. Diese ermöglicht die sofortige Wiedergabe von Spielvideos aus mehreren Perspektiven, die Markierung von Spielzügen nach Down und Distanz sowie integrierte Telestrationstools. Trainer und Spieler können das Filmmaterial innerhalb von Sekunden nach dem Snap überprüfen, was schnellere Anpassungen und eine bessere Kommunikation auf dem Spielfeld ermöglicht.