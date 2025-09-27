Die Experten von ChargerLAB haben das Ladeverhalten des neuen iPhone 17 genau analysiert. Im Test mit einer ganzen Reihe von Apple-Netzteilen zeigt sich, dass man für die volle Geschwindigkeit nicht tief in die Tasche greifen muss, da bereits vorhandenes Zubehör oft das Maximum liefert.

Mehr Leistung für das Standardmodell

Die Tests zeigen, dass das iPhone 17 eine maximale Ladegeschwindigkeit von etwa 27 bis 28 Watt erreicht. Diese Werte wurden mit fast allen USB-C Netzteilen von Apple erzielt, angefangen beim älteren 29-Watt-Modell bis hin zum leistungsstarken 140-Watt-Netzteil des MacBook Pro. Das Standard-iPhone 16 erreicht laut ChargerLAB eine maximale Ladegeschwindigkeit von etwa 23 Watt, sodass das iPhone 17 etwas schneller aufgeladen werden kann.

Technische Daten sind das eine, doch entscheidend ist die Leistung im täglichen Gebrauch. Apple gibt an, dass sich alle Modelle der iPhone 17 Familie mit einem passenden Ladegerät in nur 20 Minuten auf 50 Prozent aufladen lassen. Die iPhone 16 Generation benötigt für denselben Ladezustand 30 Minuten. Diese zehn Minuten können am Morgen den Unterschied machen, wenn man es eilig hat. Obwohl die Pro-Modelle des iPhone 17 kurzzeitig sogar 36 Watt erreichen können, gilt die angegebene Ladezeit auf 50 Prozent für die gesamte Produktreihe.

Für optimales Laden kommt es nicht nur auf das Netzteil an, sondern auch auf das Kabel. Ein leistungsstarkes Netzteil nützt wenig, wenn das verwendete USB-C Kabel die Energie nicht schnell genug transportieren kann. Wer unsicher ist, kann bedenkenlos das mitgelieferte Kabel von Apple verwenden, denn es ist für die neuen Geschwindigkeiten ausgelegt.

Auch MagSafe wird schneller

Nicht nur am Kabel gibt es Fortschritte. Das kabellose Laden per MagSafe hat ebenfalls einen Schub bekommen. Das iPhone 17 erreicht hier kurzzeitig eine Spitze von 29 Watt, während Apple eine konstante Ladegeschwindigkeit von bis zu 25 Watt angibt. Damit rückt das kabellose Laden in puncto Geschwindigkeit deutlich näher an die kabelgebundene Variante heran und wird für viele zur noch attraktiveren Alternative.