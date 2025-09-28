Im August dieses Jahres stellte Anker SOLIX sein neues Solarbank Multisystem und den EV Charger V1 (Wallbox) vor. Seit Anfang September sind beide Geräte im Handel verfügbar. Grund genug, uns intensiver mit der smarten Wallbox „Anker SOLIX EV Charger V1“ zu beschäftigen, diese zu installieren und zu testen.

Anker SOLIX V1 EV-Charger im Test

Mit Anker SOLIX beschäftigen wir uns mittlerweile seit ein paar Jahren. Die bekanntesten Produkte dürften sicherlich die Balkonkraftwerke sein, die der Hersteller unter „Solarbank“ vermarktet. Anfang dieses Jahres kam mit der Anker SOLIX Solarbank 3 Pro die dritte Generation der Anker SOLIX Balkonkraftwerke auf den Markt. Solarbank 3 Pro vereint einen Mikrowechselrichter mit einem 2,7kWh Akku zu einem überzeugenden All-In-One-System (Anker SOLIX Solarbank 3 Pro im Test).

Darauf aufbauend kündige der Hersteller kürzlich das neue Anker SOLIX Solarbank Multisystem an. Dieses vereint die Vorteile eines Balkonkraftwerks und eines Heimspeichers in einem ganz neuen Ansatz, der modular, kosteneffizient und einfach zu installieren ist. Über das zentrale Power Dock können bis zu vier Solarbanks parallel betrieben werden. Das Multisystem erreicht so eine maximale Solareingangsleistung von 14,4 kW, eine Einspeisung ins Hausnetz von bis zu 4,8 kW und eine erweiterbare Speicherkapazität von bis zu 64,5 kWh.

Die zwei EV-Charger-Ports am Power Dock sorgen für höchste Kompatibilität im smarten Energiemanagement-Ökosystem. Mit dem Anker SOLIX V1 oder anderen kompatiblen EV-Chargern könnt ihr auch euer Elektrofahrzeug kostengünstig mit selbst erzeugtem Strom versorgen.

An dieser Stelle sei explizit zu erwähnen, dass ihr die Wallbox „Anker SOLIX V1 EV-Charger“ auch ohne das Anker SOLIX Solarbank Multisystem nutzen könnt. Genau dies haben wir getan. Für eine breite Anwendbarkeit ist SOLIX V1 in drei Versionen mit Ladeleistungen von 7,4 kW, 11 kW und 22 kW erhältlich und mit nahezu allen Elektroautos kompatibel. Es gibt die Modelle wahlweise mit integriertem Kabel und ohne Kabel, so dass ihr ein vorhanden Typ 2 Ladekabel verwenden könnt.

Allgemein

Für unseren Test haben uns für das 7,4Kw Modell mit Kabel entschieden. Vermutlich ist es reine Geschmacksache, welches Modell und welche Variante man bevorzugt. Es ist eine individuelle Entscheidung, die im Vorfeld getroffen wird. Das 7,4Kw Modell wird einphasig betrieben (Nennspannung: 230V, Nennstrom: 32A), während das 11Kw Modell (Nennspannung: 400V, Nennstrom: 16A) und das 22Kw Modell (Nennspannung: 400V, Nennstrom: 32A) dreiphasig betrieben werden.

Unser Test-Modell misst 211mm x 360mm x 120mm und wiegt dabei 4,65kg. Die anderen Modelle und Varianten unterscheiden sich bei den Abmessungen und beim Gewicht nur geringfügig. Die IP-Schutzart für SOLIX V1 7,4Kw mit Kabel wird mit IP65 und die Stoßfestigkeitsklasse wird mit IK10 angegeben. Die Kabellänge des integrierten Kabels beträgt 5m.

Installation & Einsatz

Die Installation des Anker SOLIX EV Chargers sollte grundsätzlich durch Fachpersonal durchgeführt werden. Über die Anker SOLIX Webseite wird euch ein Installationsservice angeboten. Ob ihr diesen in Anspruch nehmt oder den Elektriker eures Vertrauens zu Rate zieht, bleibt euch überlassen.

So oder so ist die reine Hardware Installation kein Hexenwerk. Die Kurzfassung könnt ihr euch wie folgt vorstellen. Standort für die Wallbox auswählen. Anker empfiehlt die Installation auf Brusthöhe zur einfacheren Handhabung. Achtet darauf, dass ihr mit eurem Ladekabel auch euer Fahrzeug an der Ladebuchse erreicht. Mit der beilegenden Bohrschablone könnt ihr die Löcher anzeichnen und bohren. Euch steht bei der Wallbox eine untere, hintere und obere Kabeleinführung zur Verfügung. Anschluss per Festverdrahtung im Schaltschrank der optional per CEE Stecker. Ist alles verdrahtet, setzt ihr das Gehäuse der Wallbox auf die Wandhalterung. Neben der Wallbox könnt ihr noch optional eine Halterung für das Ladekabel installieren.

Sobald ihr die Sicherung für die Wallbox eingeschaltet habt, wird diese mit Strom versorgt und ihr könnt die Installation über die Anker-App fortsetzen. In der Anker-App geht es „klassisch“ weiter. Über das „+“-Zeichen könnt ihr ein neues Gerät hinzufügen. In unserem Fall wurde der Anker SOLIX EV Charger direkt gefunden. Wenn ihr diesen hinzufügen möchtet, werden ihr noch nach einem Bluetooth Passkey gefragt, der sich im Lieferumfang befindet. Habt ihr diesen eingegeben bzw. abgespannt, wurde die weitere Einrichtung durchlaufen. Ihr verbindet euch mit dem WLAN und nehmt verschiedene Einstellungen vor. Auch nach einem Firmwareupdate wird dabei gesucht (in unserem Fall lag keins vor).

Bei den Zugriffseinstellungen könnt ihr zwischen Auto-Start, Zeitplan und RFID-Karten (ein Exemplar ist im Lieferumfang enthalten) entscheiden. Beim Auto-Start startet das Aufladen sofort automatisch, sobald jemand das Gerät anschließt. Beachtet bitte, dass der Auto-Start nicht funktioniert, wenn die grundlegende Zeitplanfunktion aktiviert ist. Beim Zeitplan wird der Ladevorgang während der Zeitfenster ohne RFID-Karte oder App automatisch gestartet. Diese Funktion funktioniert auch offline einwandfrei. Setzt ihr lieber auf RFID-Karten? Dann wird die RFID-Kartennummer lokal auf dem EV-Ladegerät gespeichert, sodass ihr den Ladevorgang mit diesen Karten starten und stoppen könnt, auch wenn das EV-Ladegerät offline ist. Steht die Wallbox „öffentlich“ sollte man den Zugriff sicherlich etwas stärker beschränken, als wenn der EV-Charger in der abgeschlossenen Garage installiert wurde. Hier reicht vermutlich der Auto-Start.

Über die Anker-App könnt ihr noch allerhand Einstelllungen für den Anker SOLIX EV Charger vornehmen. Ihr könnt beispielsweise die maximale Stromstärke von 32A schrittweise auf 6W reduzieren und so nicht mit maximal 7,4Kw sondern mit einer niedrigeren Leistung euer Fahrzeug aufladen. Ihr könnt euren Stromtarif hinterlegen und zudem den Lastenausgleich einschalten.

Hier noch ein paar Gedanken zur Anker Wallbox. Besonders smart ist der Anker SOLIX EV Charger mit dem Anker SOLIX Solarbank Multisystem und mit dynamischen Stromtarifen. Wenn das Ganze nun noch mit der Anker-KI kombiniert wird, so erreicht ihr die höchsten Einsparnisse.

Grundlage der KI-unterstützen Ladeoptimeirung sind Echtzeitdaten wie Strompreise, Fahrgewohnheiten, Batteriestatus oder überschüssige Solarenergie. So entstehen automatisch personalisierte Ladepläne, die jährliche Einsparungen von bis zu 58 Prozent im Vergleich zu herkömmlichen EV-Chargern ermöglichen. In Verbindung mit dem Anker SOLIX Solarbank Multisystem oder dem X1 Heimspeicher sind sogar Einsparungen von bis zu 83 Prozent möglich. Hierbei solltet ihr allerdings beachten, dass dies theoretische Werte sind und nur unter gewissen Voraussetzungen erreicht werden. Nichtsdestotrotz dürfte die KI sowie der Multisystem dafür sorgen, dass die Ersparnis höher als normal ist.

Über die Anker-App behaltet ihr jederzeit den Überblick über Kosten, Solarerträge und Speicherstände. Dank der innovativen IntelliGesture-Gestensteuerung am Smart-Touch-Display lässt sich der Ladevorgang zudem mit einfachen Wischengesten in Sekunden starten.

In Kombination mit Solarspeichern wie dem Anker SOLIX X1 oder dem Solarbank Multisystem lässt sich die Selbstversorgung mit nachhaltiger Energie deutlich steigern. Das System kann nahtlos zwischen Solarenergie und dem Stromnetz umschalten oder beide gleichzeitig nutzen, um stets die effizienteste Energiequelle zu priorisieren.

Anker setzt auf ein robustes Design, flexible Installationsmöglichkeiten sowie Schutzfunktionen gegen Überhitzung und Leckströme sorgen für maximale Sicherheit. Ergänzt wird dies durch eine dreijährige Garantie und eine lange Lebensdauer. Um eine flexible Platzierung auch in nicht geschlossenen Garagen zu ermöglichen, ist der Anker SOLIX V1 für eine Betriebstemperatur von -30 bis +50 Grad Celsius ausgelegt.

Fazit

Anker erweitert seine SOLIX-Familie mit einem neuen EV Charger, der mit Ladeleistungen von 7,4 kW, 11 kW und 22 kW erhältlich ist (jeweils Modell mit und ohne Kabel). Der Hersteller setzt auf ein robustes und zeitloses Design und eine einfach durchzuführende Installation. Ihr könnt die Wallbox ohne Anker SOLIX X1 oder dem Solarbank Multisystem verwenden.

In unserem Test hat die Wallbox genau das getan, was sie tun sollte. Es hat unser E-Auto ideal mit Strom versorgt. Die verschiedenen Einstellmöglichkeiten bieten euch dabei eine gewisse Flexibilität, wie und wann ihr euer Fahrzeug aufladen möchtet. Möchtet ihr stumpf aufladen oder das ganze „smart“ gestalten. Auch hier bietet Anker entsprechende Möglichkeiten, so dass ihr auf die KI-gestützte Ladeoptimierung setzt, um eine möglichst hohe Ersparnis zu erreichen.

Echte Schwachstellen am Anker SOLIX EC Charger V1 konnten wir ehrlicherweise nicht feststellen. Natürlich kann man kritisieren, dass die höchste Ersparnis ermöglicht wird, wenn man vollständig im Anker SOLIX Ökosystem unterwegs ist. Allerdings kann man es dem Hersteller sicher nicht vorwerfen, dass er Kunden an sich binden möchte. Unterm Strich hinterlässt die Wallbox einen technisch sehr guten Eindruck auf uns und sieht dabei auch noch schick aus. Laut Anker ist das smarte Ladegerät mit 99,9 Prozent aller E-Fahrzeuge kompatibel.

Preis & Verfügbarkeit

Aktuell bietet Anker SOLIX 25 Prozent auf alle V1 EV-Charger an. Dieser ist sowohl über die Anker-Webseite, als auch über Amazon erhältlich.

7,4 kW Modell ohne Kabel für 464,25 Euro statt 619 Euro (UVP)

7,4 kW Modell mit Kabel für 516,75 Euro statt 689 Euro (UVP)

11 kW Modell ohne Kabel für 539,25 Euro statt 719 Euro (UVP)

11 kW Modell mit Kabel für 591,75 Euro statt 789 Euro (UVP)

22 kW Modell ohne Kabel für 561,75 Euro statt 749 Euro (UVP)

22 kW Modell mit Kabel für 614,25 Euro statt 819 Euro (UVP)

Ob ihr den von Anker vermittelten Installationsservice von SolarCan in Anspruch nehmt (beginnt bei 500 Euro), bleibt euch selbst überlassen. Alle Wallboxen sind auf Lager und können direkt ausgeliefert werden.