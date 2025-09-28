Apple überträgt seit einiger Zeit die Friday Night Baseball Spiele. Nach der Ankündigung der neuen iPhone 17 Pro Modelle kommt diesen Endgerät eine besondere Aufgabe zu. Erstmals werden bei einer professionellen Live-Sportübertragung iPhones eingesetzt, um das Geschehen einzufangen.

Friday Night Baseball: Live-Sportübertragung erstmals mit Aufnahmen von iPhone-Kameras

Das iPhone 17 Pro ist da und kommt nicht nur bei Privatnutzern zum Einsatz, auch im professionellen Bereich werden die neuen iPhone-Modelle eingesetzt. Beim Spiel zwischen den Tigers und den Red Sox im Fenway Park wurden kürzlich vier iPhones eingesetzt, um Aufnahmen aus verschiedenen Perspektiven vom gesamten Stadion zu machen. Bei der Verwendung der iPhone-Aufnahmen wurde in der Ecke des Streams die Einblendung „Mit iPhone aufgenommen“ angezeigt.

Die iPhone 17 Pros erfassten Live-Aufnahmen von der Spielerbank, der Heimmannschaft und der legendären linken Feldmauer des Green Monster. Zudem wurde ein iPhone 17 Pro als mobiles drahtloses RF-Kamera-Rig eingesetzt. Hierfür nutzte Apple weit verbreitete Zubehör und Apps, darunter die Blackmagic Camera App und das kürzlich angekündigte Blackmagic Camera ProDock.

Der Regisseur könnte während des gesamten Events frei zwischen den iPhone-Kameras wechseln und Belichtung, Weißabgleich und Zoom per Fernzugriff anpassen. Alles wurde in den letzten Monaten im Geheimen als Prototyp entwickelt und getestet. Die iPhone-Setups werden zusammen mit den herkömmlichen Broadcast-Kameras eingesetzt. Die Initiative ist Teil der laufenden Partnerschaft zwischen Apple und der MLB, um innovative Produktionsverbesserungen für deren Übertragungen bereitzustellen. So wurden bereits Stadion-Drohnenaufnahmen, Helmkameras und Megalodon-Kameras eingeführt.