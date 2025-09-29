Zwei Wochen ist es mittlerweile her, dass Apple die finale Version von iOS 26 für alle Nutzer freigegeben hat. Das große Update bringt zahlreiche neue Funktionen für Endverbraucher mit sich. Gleichzeitig bietet es auch für Entwickler allerhand neue Technologien und Schnittstellen, damit diese neue Features in ihrem Apps implementieren können. Nun veranschaulicht Apple, wie mit der Power von Apple Intelligence das Apples Foundation Models Framework neue App-Erlebnisse eröffnet. Als Beispiel nennt Apple verschiedene Drittanbieter-Apps, die bereits von den neuen Möglichkeit Gebrauch machen.

Apple bewirbt Drittanbieter-Apps, die das Foundation Models Framework in iOS 26 nutzen

iOS 26 – genau wie iPadOS 26 und macOS 26 – bietet Entwicklern neue Möglichkeiten noch intelligentere Erlebnisse in ihre Apps zu integrieren, indem sie direkt auf dem Gerät auf das große Sprachmodell zugreifen, auf dem Apple Intelligence basiert.

Apple schreibt

Das Foundation Models Framework ermöglicht es, neue intelligente Features zu entwickeln, die die Privatsphäre der Nutzer schützen, offline verfügbar sind und gleichzeitig eine kostenlose KI Inferenz nutzen. Egal ob es darum geht personalisierte Quizfragen zur Unterstützung von Schülern und Studierenden bei der Prüfungsvorbereitung zu erstellen, oder aufschlussreiche Zusammenfassungen von Trainingsdaten zu liefern – Entwickler haben das Potenzial des Frameworks erkannt und genutzt, um ihre Apps zu überarbeiten und Nutzer auf innovative und ansprechende Weise zu unterstützen.

Im Apple Newsroom führt Apple mehrere Apps auf, die bereits von den neuen Möglichkeiten Gebrauch machen. Exemplarisch haben wir uns zwei rausgepickt.

SmartGym

SmartGym bietet eine elegante und unkomplizierte Möglichkeit, Trainings zu planen und zu verfolgen. Dank Integration des Foundation Models Framework kann die App eine einfache Beschreibung des Workouts der Nutzer in einen strukturierten Trainingsplan mit Sätzen, Wiederholungen, Pausen und gerätespezifischen Anpassungen verwandeln. Das Smart Trainer Feature der App lernt kontinuierlich aus den Trainingsdaten der Anwender und gibt Empfehlungen, beispielsweise zur Anpassung von Wiederholungszahlen, Gewichten oder zur Erstellung neuer Trainingspläne. Ab sofort enthält jede Empfehlung eine klare Erklärung, damit Nutzer die vorgeschlagenen Anpassungen besser nachvollziehen können.

CellWalk

CellWalk, eine immersive Biologie-App, ermöglicht es Nutzern, eine detaillierte 3D-Zelle bis auf molekulare Ebene zu erkunden, oder eine Tour durch die molekularen Prozesse des Lebens zu unternehmen. Studierende und Forschende können unbekannte Begriffe antippen, um eine Erklärung zu erhalten. Mithilfe des Foundation Models Frameworks generiert die App eine dialogorientierte Erläuterung des Begriffs, wobei Tool Calling verwendet wird, um die Antworten auf Grundlage der wissenschaftlichen Informationen der App zu untermauern. Durch Einrichtung eines Nutzerprofils passt CellWalk die Erklärungen an den Wissensstand des Lernenden an und speichert gleichzeitig den Verlauf, um den Lernprozess gezielt zu unterstützen.