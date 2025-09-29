Zwei Wochen ist es mittlerweile her, dass Apple die finale Version von iOS 26 veröffentlicht hat. Nicht erst seitdem dürften die Arbeiten an iOS 26.0.1 laufen. Im Hintergrund bereitet Apple das erste Bugfix-Update weiter vor.

Apple bereitet iOS 26.0.1 weiter vor

Bereits vor wenigen Tagen gab es Informationen, dass Apple an iOS 26.0.1 arbeitet. Nun berichtet ein anonymer X-Account, der bereits in der Vergangenheit akkurate Informationen zu iOS-Versionen geliefert hat, dass Apple das Update auf iOS 26.0.1 weiter vorbereitet.

Ursprünglich berichtete der Tippgeber, dass Apple bei iOS 26.0.1 auf die Build 23A350 für die Öffentlichkeit setzt. Nun wird allerdings erwartet, dass Apple die Build 23A355 als finale Version plant. Dies impliziert, dass Apple sich um mehr Bugfixes kümmert, als ursprünglich geplant.

Auch wenn iOS 26 im Großen und Ganzen ordentlich läuft, haben sich verschiedene Bugs ins System geschlichen. Neben einem erhöhten Akkuverbrauch gab es unter anderem Berichte zu einem Kamera-Bug beim iPhone Air und iPhone 17 Pro, einen WiFi-Problem bei den neuen iPhone-Modellen, einem Kalender-Bug sowie Einschränkungen bei Apple Intelligence auf dem iPhone Air, iPhone 17 und iPhone 17 Pro.

Aktuell rechnen wir damit, dass Apple die finale Version von iOS 26.0.1 in den kommenden Tagen für alle Nutzer freigeben wird. Parallel dazu laufen bereits die Arbeiten an iOS 26.1. Das X.1 Update bringt unter anderem neue Sprach-Unterstützung für Apple Intelligence und Live-Übersetzung sowie Verbesserungen für Apple Music, Safari, Kalender, und Fotos.