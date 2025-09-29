iOS 26.0.1 sind iPadOS 26.0.1 sind da. Es war nur eine Frage der Zeit, bis Apple das erste Bugfix-Update für iOS 26 und iPadOS 26 veröffentlicht. Vor wenigen Augenblicken war es endlich soweit und die x.x.1 Updates wurden freigegeben.

iOS 26.0.1 & iPadOS 26.0.1 sind da

Ein paar Tage ist es schon her, dass Apple die finale Version von iOS 26 und iPadOS 26 veröffentlicht hat. Auch wenn das System schon ziemlich rund läuft, sind erste Bugs bekannt geworden. Unter anderem gibt es ein Kamera-Problem beim iPhone Air und iPhone 17 Pro wenn ein LED-Lichtdisplay extrem hell ist und direkt in die Kamera scheint.

Kurzum: Neue Funktionen solltet ihr mit den Updates auf iOS 26.0.1 und iPadOS 26.0.1 nicht erwarten. Vielmehr beseitigt Apple die ersten Bugs, die sich mit den großen iPhone- und iPad-Updates ins System geschlichen haben. Die Updates installiert ihr in gewohnter Manier direkt am iPhone / iPad über Einstellungen -> Allgemein -> Softwareupdate.

In den Release-Notes zu iOS 26.0.1 heißt es

Dieses Update enthalt wichtige Fehlerbehebungen und Sicherheitsupdates für dein iPhone, einschließlich der folgenden Fehlerbehebungen:

Manchmal wird auf iPhone 17-, iPhone Air-und iPhone 17 Pro-Modellen die WLAN- und Bluetooth-Verbindung getrennt.

Bei einer kleinen Anzahl von iPhone-Benutzer:innen kann es nach dem Update auf ios 26 nicht möglich sein, eine Verbindung zu einem Mobilfunknetz herzustellen.

Fotos, die unter bestimmten Lichtverhältnissen mit iPhone 17-, iPhone Air-und iPhone 17 Pro-Modellen aufgenommen wurden, können unerwartete Artefakte enthalten.

App-Symbole werden nach dem Hinzufügen eines eigenen Farbtons möglicherweise leer angezeigt.

VoiceOver wird für einige Benutzer:innen möglicherweise deaktiviert, nachdem auf ios 26 aktualisiert wurde.

Die Release-Notes zu iPadOS 26.0.1 lesen sich wie folgt

Dieses Update enthält wichtige Fehlerbehebungen und Sicherheitsupdates für dein iPad, einschließlich der folgenden Fehlerbehebungen: