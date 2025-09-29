Anfang dieses Jahres hat Apple mit dem iPhone 16e ein neues Mitglied der iPhone 16 Familie angekündigt und dieses als neues Einsteiger-Modell platziert. Nachdem kürzlich die iPhone 17 Serie vorgestellt wurde, wird für Frühjahr 2026 ein neues iPhone 17e erwartet. Dieses soll sich stärker vom iPhone 17 unterscheiden, als das iPhone 16e vom iPhone 16.

iPhone 17e soll sich stärker vom Standard-Modell unterscheiden als bei der iPhone 16 Familie

Mark Gurman von Bloomberg hat eine neue Ausgabe seines PowerOn-Newsletters veröffentlicht und mit diesem einen kurzen Ausblick auf die erste Jahreshälfte 2026 gegeben. Unter anderem wird in den ersten sechs Monaten des kommenden Jahres ein neues iPad, ein neues iPad Air sowie ein iPhone 17e erwartet.

Insbesondere das iPhone 17e wird laut Gurman für mehr Klarheit in Apples Produktpalette sorgen. Derzeit gibt es keinen allzu großen Unterschied zwischen dem regulären iPhone 16 und dem günstigen 16e – der Preisunterschied von 200 Dollar ist daher kaum zu rechtfertigen. Dieses Mal wird das 17 deutlich besser sein als das 17e. Das sollte den Verbrauchern die verschiedenen iPhone-Modelle leichter verständlich machen.

Wir können uns gut vorstellen, dass die Unterschiede unter anderem im Display liegen. Das iPhone 17 ist im Vergleich zum iPhone 16 bei der Displaygröße um 0,2 Zoll gewachsen und zudem setzt Apple neuerdings auf die ProMotion-Technologie, ein Always-On-Display sowie die Dynamic Island. Diese Verbesserungen könnte das iPhone 17e nicht mitmachen.