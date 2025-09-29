Apple hat soeben macOS 26.0.1 veröffentlicht. Damit steht am heutigen Abend mit iOS 26.0.1 und iPadOS 26.0.1 nicht nur ein Update für das iPhone und iPad bereit, auch der Mac kann aktualisiert werden.

Apple gibt macOS 26.0.1 frei

Apple hat vor wenigen Augenblicken die finale Version von macOS 26.0.1 veröffentlicht. Das Update kann über Systemeinstellungen -> Allgemein -> Softwareudpate heruntergeladen und installiert werden.

Neue Funktionen solltet ihr nicht erwartet, vielmehr hat sich Apple um Bugfixes und weitere Verbesserungen gekümmert. In den Release-Notes heißt es

Dieses Update enthält wichtige Fehlerbehebungen, Sicherheitsupdates und behebt ein Problem, das einige Benutzer:innen daran gehindert hat, auf macOS Tahoe auf dem Mac Studio (M3 Ultra, 2025) zu aktualisieren.

In unserem Fall war das Update auf einem MacBook Air 9,7GB groß.