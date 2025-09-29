Apple Music hat bekannt gegeben, dass der Rapper und Produzent Bad Bunny als Top-Act bei der Apple Music Halftime Show beim Super Bowl LX im Februar 2026 auftreten wird.

Super Bowl LX: Bad Bunny als Top-Act der Apple Music Halftime Show

Nachdem jahrelang Pepsi die Super Bowl Halftime Show gesponsert hatte, gab Apple Music Ende 2022 bekannt, dass der Musik-Streaming-Dienst das Sponsoring übernimmt. 2023 trat Rihanna als erste Künstler überhaupt bei einer Apple Music Halftime Show auf. Ein Jahr später folgte Usher und Anfang dieses Jahres war Kendrick Lamar der Top-Act.

Nun hat Apple Music auf X bekannt gegeben, dass Bad Bunny der Headliner bei der Apple Music Halftime Show beim Super Bowl LX auftreten. Der Rapper ist bereits zuvor beim Super Bowl aufgetreten – 2020 trat er erstmals gemeinsam mit Jennifer Lopez und Shakira auf – dieses Mal ist es allerdings seine eigene Show.

Bad Bunny wurde übrigens im Jahr 2022 von Apple Music zum Künstler des Jahres gewählt. Weitere Informationen zur kommenden Apple Music Halftime Show sind nicht bekannt.