In regelmäßigen Abständen informiert dir Deutsche Telekom über ihren Fortschritt beim Glasfaser- und Mobilfunkankausbau. Nun liegen frische Zahlen zum August 2025 vor und das Bonner Unternehmen könnte insgesamt über 218.000 neue Galsfaseranschlüsse bauen.

Telekom: über 218.000 neue Glasfaseranschlüsse im August 2025

Die Telekom macht da weiter, wo das Unternehmen im Juli dieses Jahres aufgehört hat. Das Unternehemn hat im August über 218.000 Glasfaseranschlüsse neu gebaut. Im Vergleich zum August 2024 ist das ein Plus von 9 Prozent. Rund 11,6 Millionen Haushalte und Unternehmen können jetzt mit bis zu 2.000 Mbit/s surfen. Über 37,1 Millionen Haushalte und Unternehmen haben Zugang zu Tarifen mit bis zu 100 Mbit/s. Rund 31,7 Millionen davon können sogar bis zu 250 Mbit/s bekommen.

Top-5-Anwendungen im Telekom-Netz

Traditionell gibt die Telekom auch einen kleinen Einblick in die Top-5-Anwendungen in ihrem Netz. Im August war MagentaTV die meistgenutzte Anwendung im Netz der Telekom. Platz 2 geht an YouTube. Netflix folgt auf Platz 3, Amazon Prime Video auf Platz 4. Akamai Cloud teilt sich Platz 5 mit Instagram. Bei den Uploads gibt es keine Veränderungen: Google Cloud vor Microsoft Teams, Discord, Google APIs und WhatsApp.