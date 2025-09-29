Mit der Ankündigung von Apple Intelligence im Juni 2024 schien Apple einen wichtigen Schritt in die Zukunft der künstlichen Intelligenz zu machen. Doch nicht alle Teile des Versprechens wurden pünktlich eingelöst. Als Folge sah sich Apple in den USA einer Sammelklage ausgesetzt. Wie 9to5Mac berichtet, hat das Unternehmen nun einen Antrag auf Abweisung der Sammelklage gestellt.

Der Kern des Streits

Als Apple Intelligence vorgestellt wurde, war klar, dass es sich dabei um einen Sprung nach vorn in der Art und Weise handelt, wie Nutzer mit ihren Geräten interagieren werden. Eine intelligentere, kontextbezogene Siri, KI-generierte Bilder und weitere KI-Tools standen im Mittelpunkt der Apple-Präsentation auf der WWDC 2024.

Natürlich sorgten diese Ankündigung und die damit verbundene Werbebotschaft für viel Aufsehen. Zudem liefen Anzeigen auf verschiedenen Plattformen und schürten damit die Vorfreude auf die nächste iPhone-Generation.

Im Herbst 2024 begann Apple mit der schrittweisen Einführung von Apple Intelligence. Der Konflikt entzündete sich jedoch an zwei spezifischen Siri-Funktionen, die erst später nachgereicht werden sollen. Dabei handelt es sich um das persönliche Kontextbewusstsein und App-Aktionen, die Siri ausführen sollte. Der Klage zufolge erweckten diese Werbebotschaften bei einigen Nutzern den Eindruck, dass die Funktionen sofort zum Release des iPhone 16 verfügbar sein würden, was jedoch nicht der Fall war.

Apples Verteidigungsstrategie

Apple sieht die Sache naturgemäß anders. Das Unternehmen argumentiert, dass die Kunden den Großteil der über zwanzig neuen KI-Funktionen pünktlich und kostenlos erhalten haben. Die Klage sei eine überzogene Reaktion auf die Verzögerung von nur zwei Elementen. Juristisch stützt sich Apple darauf, dass die Kläger nicht nachweisen können, sich vor dem Kauf auf eine konkrete Zusage zum Zeitplan der Siri-Funktionen verlassen zu haben. Allgemeine Verweise auf Werbespots oder die Entwicklerkonferenz seien für einen Betrugsvorwurf nicht ausreichend detailliert.

Zusätzlich versucht Apple die Klagepunkte einzeln zu entkräften. Die Anwälte führen an, dass die Geräte einwandfrei funktionieren und somit keine Gewährleistungsansprüche bestünden. Andere Vorwürfe wie Vertragsbruch oder fahrlässige Falschdarstellung seien ebenfalls haltlos. Im Grunde betrachtet Apple die Klage als juristische Haarspalterei, die den Gesamtwert des gelieferten Softwarepakets ignoriert.

Für Apple steht einiges auf dem Spiel. Sollte das Gericht den Antrag auf Abweisung der Klage annehmen, wäre die Sache schnell beendet. Das Unternehmen müsste keine internen Entwicklungsprozesse offenlegen. Sollten die Kläger jedoch Erfolg haben, könnte ein jahrelanger Prozess folgen, der Apples Marketingpraktiken genau unter die Lupe nimmt. Am 7. Januar 2026 wird das Gericht in San Jose die Argumente beider Seiten anhören und entscheiden, ob zwei verspätete Siri-Funktionen ausreichen, um Apple vor Gericht zu stellen.