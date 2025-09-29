Vodafone bringt ab sofort und zeitlich befristet den GigaZuhause CableMax 1000 wieder an den Start. Den Gigabit-Tarif könnt ihr euch dauerhaft zum Preis von nur 49,99 Euro pro Monat sichern.

Vodafone CableMax 1000: Gigabit-Tarif vorübergehend zum Tiefpreis

Immer mal wieder hat Vodafone in der Vergangenheit den GigaZuhause CableMax 1000 zum stark reduzierten Preis angeboten. Ab sofort ist es wieder soweit und ihr könnt euch den Gigabit-Tarig zum attraktiven Preis sichern. Mit einem monatlichen Preis von dauerhaft 49,99 Euro bietet er den derzeit günstigsten Einstieg in die Welt der Gigabit-schnellen Festnetz-Anschlüsse. Die Download-Geschwindigkeit liegt bei 1.000 Mbit/s; der Upload bei 50 Mbit/s.

Ebenfalls enthalten ist eine Telefon-Flat von zuhause ins deutsche Festnetz und Mobilfunk-Netz. Auf Wunsch gibt es Kabelfernsehen mit bis zu 90 Sendern dazu. Dank GigaKombi erhalten Mobilfunk-Kunden einen monatlichen Rabatt von 10 Euro. Sind die Kunden noch an einen bestehenden Altvertrag (z.B. DSL von der Telekom) gebunden, setzt Vodafone für die Dauer von bis zu 12 Monaten den Tarifpreis für den CableMax aus. Neukunden können den GigaZuhause CableMax 1000 bis Ende März 2026 buchen.

>>> Hier geht es direkt zum Vodafone CableMax 1000 <<<