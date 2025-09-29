Es ist Update-Montag bei Apple. Nachdem wir euch bereits auf iOS 26.0.1, iPadOS 26.0.1 und macOS 26.0.1 aufmerksam gemacht haben, geht es nun mit watchOS 26.0.2, tvOS 26.0.1, HomePod-Software 26.0.1 und visionOS 26.0.1 weiter.

Apple veröffentlicht watchOS 26.0.2, tvOS 26.0.1 und visionOS 26.0.1

Apple hat soeben watchOS 26.0.2, tvOS 26.0.1, HomePod-Software 26.0.1 und visionOS 26.0.1 veröffentlicht. Genau wie bei iOS 26.0.1, iPadOS 26.0.1 und macOS 26.0.1 gilt auch bei diesen Updates, dass ihr keine neuen Funktionen erwartet solltet. Apple hat ausschließlich unter der Haube gearbeitet, Fehler beseitigt und die Leistung der System optimiert.

In den Release-Notes zu watchOS 26.0.2 heißt es

Dieses Update enthalt Fehlerbehebungen und wichtige Sicherheitsupdates für deine Apple Watch.

Zu tvOS 26.0.1 und zur HomePod Software 26.0.1 heißt es

Dieses Update enthält Leistungs- und Stabilitätsverbesserungen.

Und auch bei die Release-Notes zu visionOS 26.0.1 lesen sich entsprechend.

Wundert euch übrigens nicht, dass Apple bei watchOS schon bei Version 26.0.2 ist. Kürzlich wurde watchOS 26.0.1 veröffentlicht. Mit diesem Update wurden „Nachrichten“ und „Wo ist?“ via Satellit in Mexiko für die Apple Watch Ultra 3 aktiviert.