Apple Music hat eine neue Promo-Aktion gestartet, mit der sich Neukunden den Musik-Streaming-Dienst drei Monate kostenlos sichern können. Qualifizierte wiederkehrende Abonnenten erhalten zwei Monate kostenlos.

Apple Music: 3 Monate kostenlos sichern (Genshin Impact Promo)

Aktuell könnt ihr euch bis zu drei Monate Apple Music kostenlos sichern. Die Promo-Aktion feiert die Veröffentlichung des jüngsten Genshin Impact-Albums „The Shimmering Voyage Vol. 5„, das sowohl auf Apple Music als auch Apple Music Classical erhältlich ist. Solltet ihr euch das Album auf Apple Music Classical anhören, so erhaltet ihr dort exklusive Kommentare der Synchronsprecher. Apple Music Classical ist übrigens automatisch und kostenlos im Apple Music Abonnement inkludiert.

Genshin Impact ist ein Abenteuer-Rollenspiel, das in einer völlig neuen offenen Welt spielt. In dieser weiten Welt könnt ihr die sieben Städte besuchen und dabei Kameraden finden, die ihre ganz persönlichen Eigenschaften und Fähigkeiten haben. Kämpft mit ihnen gegen starke Feinde und sucht nach euren Verwandten. Ihr könnt aber auch vollkommen frei und ohne Ziel umherwandern und euch in die Geschichte der Welt verstricken lassen.

Die Promo bzw. der zugehörige Code muss bis zum 31.10.2025 eingelöst werden. Die drei kostenlosen Monate erhalten nur neue Abonnent; qualifizierte wiederkehrende Abonnenen erhalten zwei Monate kostenlos. Das Apple Music-Abo verlängert sich nach Ablauf der Aktion für 10,99 Euro pro Monat, bis es gekündigt wird.