Im April 2024 wurde bekannt, dass Apple TV+ an der Thriller-Serie „Down Cemetery Road“ mit Emma Thompson und Ruth Wilson arbeitet. Nachdem es im Juli dieses Jahres einen ersten Einblick in die Original-Serie gab, wurde nun der offizielle Trailer veröffentlicht.

Apple TV+ veröffentlicht Trailer zu „Down Cemetery Road“

Apple TV+ hat den fesselnden Trailer zur mit Spannung erwarteten neuen Thriller-Serie „Down Cemetery Road“ enthüllt. In der Hauptrolle und als ausführende Produzentin fungiert die Oscar-, BAFTA-, Golden Globe- und Emmy-Preisträgerin Emma Thompson. Auch die Golden Globe- und zweifache Olivier-Preisträgerin Ruth Wilson ist in den Hauptrollen zu sehen. Die achtteilige Serie startet mit den ersten beiden Folgen am Mittwoch, den 29. Oktober 2025. Anschließend schickt Apple TV+ immer mittwochs bis zum 10. Dezember 2025 neue Folgen ins Rennen.

Um was geht es bei der Serie?

Als in einem ruhigen Vorort von Oxford ein Haus explodiert und ein Mädchen verschwindet, ist Nachbarin Sarah Trafford (Wilson) besessen davon, sie zu finden und bittet die Privatdetektivin Zoë Boehm (Thompson) um Hilfe. Zoë und Sarah geraten plötzlich in eine komplexe Verschwörung, die enthüllt, dass Menschen, die lange für tot gehalten wurden, noch immer unter den Lebenden sind, während die Lebenden sich schnell den Toten anschließen.

Zu den weiteren Schauspielern de Serie gehören der BAFTA-Preisträger Adeel Akhtar, Nathan Stewart-Jarrett, Emmy-Preis-Nominierter Tom Goodman-Hill, BAFTA-Preisträger Darren Boyd, Tom Riley, SAG-Preis-Nominierter Adam Godley, Sinead Matthews, Ken Nwosu, Fehinti Balogun und Aiysha Hart.