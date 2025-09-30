Im Laufe des gestrigen Abends hat Apple allerhand Updates auf seinen Servern platziert. So könnt ihr iOS 26.0.1, iPadOS 26.0.1, macOS 26.0.1, tvOS 26.0.1, HomePod Software 26.0.1, visionOS 26.0.1 und watchOS 26.0.2 herunterladen und installieren. Einen kleinen Nachtrag haben wir allerdings noch für euch. Apple hat auch Updates für ältere System veröffentlicht.

iOS 18.7.1, macOS 15.7.1 und macOS 14.8.1 ab sofort verfügbar

Falls ihr aus welchen Gründen auch immer, die aktuellen Softwareupdates auf euren Geräten installieren könnt, so steht euch möglicherweise trotzdem ein Update zur Verfügung.

Apple hat im Laufe des gestrigen Abends ebenfalls iOS 18.7.1, iPadOS 18.7.1, macOS 15.7.1 und macOS 14.8.1 bereitgestellt. So lässt sich iOS 18.7.1 und iPadOS 18.7.1 beispielsweise auf dem iPhone XS, iPhone XR und iPad (7. Generation) installieren. Auch macOS Sequoia 15.7.1 und macOS Sonoma 14.8.1 richten sich in erster Linie an ältere Geräte.

Ihr könnt es schon erahnen. Neue Funktionen solltet ihr mir diesen Updates nicht erwarten. Apple hat ausschließlich unter der Haube gearbeitet, Fehler beseitigt, Sicherheitslücken geschlossen und die Leistung des Systems optimiert.