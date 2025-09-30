Beats hat soeben die neuen Powerbeats Fit angekündigt. Dabei handelt es sich um die Weiterentwicklung der Beats Fit Pro. Der Hersteller setzt auf ein neues Design mit 20 Prozent flexiblerem Ohrbügel, 17 Prozent kleinerem Case und weiteren Verbesserungen. Die neuen Powerbeats Fit können ab sofort in vier Farben zum Preis von 229,95 Euro über die Apple Webseite bestellt werden.

Beats kündigt Powerbeats Fit an

Vor wenigen Wochen teaserte Apple die neuen Powerbeats Fit an. Somit war es nur noch eine Frage der Zeit, bis Apple bzw. die neuen Kopfhörer offiziell ankündigt. Laut Beats sind die Powerbeats eine Weiterentwicklung der Beats Fit Pro. Die Powerbeats Fit bieten erhöhte Strapazierfähigkeit und verbesserten Tragekomfort durch ein neu gestaltetes Ohrbügel-Design, das ebenso sicher sitzt wie die Ohrbügel der Powerbeats Pro 2 – und das in einem noch kompakteren Ladecase mit IPX4-Zertifizierung. So halten sich auch bei Regen, Schnee und Hitze bei intensivem Training stand.

Beats hat für einen kraftvollen, dynamischen Klang das Akustikinnenleben mit eigens entwickelten Treibern optimiert. Die Kopfhörer liefern kraftvollen, ausgewogenen Beats Sound im gesamten Klangspektrum für ein außergewöhnliches Hörerlebnis. Powerbeats Fit unterstützen außerdem personalisiertes 3D Audio mit dynamischem Headtracking für ein wirklich immersives Erlebnis bei Musik, Filmen und Spielen. Adaptive EQ passt den Klang an den individuellen Sitz und die Abdichtung jedes einzelnen In-Ear Kopfhörers an.

Der Hersteller setzt bei den Powerbeats Fit zudem auf eine aktive Geräuschunterdrückung (ANC), der Umgebungsgeräusche effektiv ausblende, sowie einen Transparenzmodus, um die Umgebung weiterhin wahrnehmen zu können.

Verbaut ist der Apple H1-Chip. Dieser sorgt direkt nach dem Auspacken für Komfortfunktionen für iOS Anwender, darunter Automatisches Umschalten, Audiofreigabe, freihändiges „Hey Siri“, „Wo ist?“ und mehr. Für Android-Nutzer bietet die Beats App Funktionen wie Koppeln per 1-Klick, anpassbare Bedienelemente, Akkustandanzeige, „Meine Beats finden“ und einen Passform-Test für die Ermittlung der optimalen Ohreinsatzgröße.

Blicken wir noch auf die Akkulaufzeit. Die In-Ear-Kopfhörer bietet bis zu sieben Stunden Akkulaufzeit. In Kombination mit dem Ladecase werden bis zu 30 Stunden erreicht. Über die Fast Fuel Schnellladefunktion erhält man mit nur fünf Minuten Ladezeit bis zu eine Stunde Wiedergabezeit.

Preis & Verfügbarkeit

Die neuen Powerbeats Fit können ab sofort in den Farben Diamantschwarz, Gravelgrau, Knallorange und Powerpink über die Apple Webseite bestellt werden. Im Handel sind die Kopfhörer ab dem 02. Oktober 2025 erhältlich.