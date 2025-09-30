Einmal im Monat gibt Disney+ einen Ausblick, welche Neustarts uns im Folgemonat erwarten. Kurz bevor das Kalenderblatt für den Monat September abgerissen wird, informiert der Video-Streaming-Dienst über die Neuheiten für Oktober 2025.
Disney+: Das ist neu im Oktober 2025
Der Oktober bedeutet Streaming Power auf Disney+. Im Oktober begrüßt der Streaming-Service eine Vielzahl neuer Serien und weiterer Staffeln.
So startet als großes Highlight die lokale Eigenproduktion „Habibi Baba Boom“ auf Disney+. In dieser Serie geht es um Sami, der unfreiwillig zu seinen Wurzeln zurückkehrt, als er für einen Job den perfekten Muslim spielt.
Die UEFA Women’s Champions League 2025/26 startet am Dienstag, dem 7. Oktober. Fans in ganz Europa können alle Spiele im Rahmen ihres bestehenden Abonnements live auf Disney+ verfolgen. Der erste Spieltag ist am Dienstag, dem 7. Oktober, und Mittwoch, dem 8. Oktober, gefolgt vom zweiten Spieltag am Mittwoch, dem 15. Oktober, und Donnerstag, dem 16. Oktober. Alle 75 Spiele des Turniers inkl. des Finales in Oslo im Mai 2026 werden live auf Disney+ übertragen und von ESPN produziert.
Das sind allerdings noch längst nicht alleine Highlights für den nächsten Monat.
Disney+: Neustarts
1. Oktober
- Die neuen Zauberer vom Waverly Place – Staffel 1 (Disney)
2. Oktober
- Die Cooking Academy Staffel 1 (Star) (OV/UT)
3. Oktober
- Der Ballonfahrer (Star)
- Love thy Nader – Staffel 1 (Star) (OV/UT) (Altersfreigabe 16)
- Marvels „Spidey und seine Super-Freunde” – Staffel 4 (Batch 1) (Disney)
6. Oktober
- Family Guy: Exklusive Inhalte (Star)
7. Oktober
- High Potential – Staffel 2 (Batch 1) (Star)
8. Oktober
- Das Glück: Eine Reihe von Zufällen – Staffel 1 (Star)
- The Lost Station Girls – Staffel 1 (Star)
- The Simpsons – Staffel 36 (Star)
- The Rookie – Staffel 7 (Star)
10. Oktober
- Frankie Quinones: Damn That’s Crazy (Star) (OV/UT)
15. Oktober
- To Cook a Bear – Staffel 1 (Star)
- Murdaugh: Death in the Family – Staffel 1 (Star)
- Phineas und Ferb – Staffel 5 (Batch 1) (Disney)
17. Oktober
- Moon, der Panda (Star)
- Flow (Star)
23. Oktober
- Entrepreneurs – Staffel 1 (Star)
24. Oktober
- LEGO Disney Die Eiskönigin: Operation Papageitaucher (Disney)
29. Oktober
- Disney Twisted-Wonderland: Die Serie – Staffel 1 (Disney)
- ZOMBIES: The Re-Animated Series – Staffel 1 (Disney)
- Star Wars: Visionen – Volume 3 (Star Wars)
Disney+: Neue Katalog-Titel
1. Oktober
- Jungfrau (40), männlich, sucht… (Star)
- Casper (Star)
- Der weiße Hai (Star) – Altersfreigabe 16
- Groß werden leicht gemacht – Staffel 1 (Disney Jr.)
- Groß werden leicht gemacht – Staffel 2 (Disney Jr.)
- Groß werden leicht gemacht – Staffel 3 (Disney Jr.)
- National Geographics „Ice Road Rescue – Extremrettung in Norwegen” – Staffel 9 (National Geographic)
8. Oktober
- National Geographics „Hexen: Die Wahrheit hinter den Prozessen“ Staffel 1 (National Geographic)
- StuGo – Staffel 1 (Disney)
15. Oktober
- National Geographics „Roms verlorene Schätze“ – Staffel 2 (National Geographic)
17. Oktober
- Twilight (Star)
- New Moon – Biss zur Mittagsstunde (Star)
- Eclipse – Bis(s) zum Abendrot (Star)
- Breaking Dawn – Bis(s) zum Ende der Nacht – Teil 1 (Star)
- Breaking Dawn – Bis(s) zum Ende der Nacht – Teil 2 (Star)
22. Oktober
- Winnie Puuh & Ich – Staffel 1 (Disney)
- Winnie Puuh & Ich – Staffel 2 (Disney)
29. Oktober
- Großstadtrevier – Staffel 31-35 (Star)
- Morden im Norden – Staffel 1-10 (Star)
- Mord mit Aussicht – Staffel 1-4 (Star)
- In aller Freundschaft – Die jungen Ärzte: Ganz in Weiß (Star)
- Der 7. Tag (Star)
- Die Rosenheim-Cops – Staffel 1-8 (Star)
- Ein Taunuskrimi – Staffel 1-3 (Star)
31. Oktober
- National Geographics „Billy & Molly: Eine Liebe zwischen Mensch und Otter“ – (National Geographic)
0 Kommentare