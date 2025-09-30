Seit längerem arbeitet Apple ein einem größeren Siri-Upgrade. Nachdem dieses zuletzt deutlich nach hintern geschoben wurde, könnte dieses nun im Frühjahr 2026 mit dem Update auf iOS 26.4 erfolgen. Das Siri-Upgrade soll dann größer werden, als ursprünglich geplant. Aber bereits iOS 26.1 könnte erste Verbesserungen für den Sprachassistenten bieten.

iOS 26.1 könnte neue Siri-Funktionen mit sich bringen

Am vergangenen Wochenende hat Mark Gurman von Bloomberg die neueste Ausgabe seines PowerOn-Newsletters veröffentlicht. Mit diesem ist er unter anderem auf das kommende iOS 26.1 Update eingegangen. Das kommende Update wird Liquid Glass Design auf das Tastenfeld der Telefon-App erweitern und leichte Optimierungen für Safari, Fotos, Kalender und die Musik-App mit sich bringen.

Deutlich spannender ist die Unterstützung neuer Sprachen für Apple Intelligence und Live-Übersetzung, darunter chinesisch. Zudem weiß Gurman zu berichten, dass Apple plant, mit den nächsten beiden iOS-„.x“-Updates offiziellen Support für Apple Intelligence nach China zu bringen und die Siri-Steuerung für Service-Apps zu verbessern.

Die Unterstützung von Apple Intelligence in China dürfte keine echte Überraschung darstellen und wurde bereits von Apple in Aussicht gestellt. Die „verbesserte Siri-Steuerung für Service-Apps“ wurde bisher allerdings noch nicht thematisiert. Was es damit auf sich hat, ist allerdings nicht ganz klar. Allgemein wird damit gerechnet, dass Apple in diesem Jahr weitere Hardware auf den Markt bringt, darunter einen neuen HomePod mini sowie ein neues Apple TV. Gut möglich, dass im Hinblick auf die neuen Geräte die Siri-Steuerung der Service-Apps (Apple TV-App, Apple Music und Co.) optimiert wird.