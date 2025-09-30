Zwei Wochen nach dem Start von iOS 26 legt Apple bereits mit wichtigen Wartungsupdates für seine Systeme nach. Die neuen Versionen beheben nicht nur einige hartnäckige Fehler auf iPhones und iPads, sondern schließen auch eine zentrale Sicherheitslücke, die es in sich hat und Gerätegenerationen übergreifend auftrat.

Nervige Fehler gehören der Vergangenheit an

Mit dem iOS-Update auf Version 26.0.1 sollen seltsame Bildartefakte auf Fotos endlich verschwinden. Gleichzeitig hat Apple an der Konnektivität gearbeitet, um plötzliche Abbrüche von WLAN- und Bluetooth-Verbindungen zu unterbinden. Auf dem iPad wurde ebenfalls ein Ärgernis behoben, das die Bildschirmtastatur manchmal an unpassenden Stellen positionierte und so den Arbeitsfluss störte.

Sicherheitslücke behoben

Im Fokus der Aktualisierungen steht eine einzelne, aber bedeutsame Schwachstelle im FontParser der Systeme. Eine speziell präparierte Schriftart konnte Apps zum Absturz bringen oder sogar den Prozessspeicher beschädigen. Apple hat hier die Speicherprüfung optimiert, um diesen Angriffsvektor zu schließen. Besonders löblich ist, dass dieser wichtige Fix nicht nur für die neuesten Systeme wie iOS 26 oder macOS Tahoe bereitsteht. Auch für ältere Versionen wie macOS 14 und 15 sowie iOS 18 wurden entsprechende Patches veröffentlicht.

Die nächsten Neuerungen

Während die aktuellen Updates vor allem die Stabilität verbessern, steht die nächste Funktionsrunde schon in den Startlöchern. Die Version 26.1 für iOS und iPadOS befindet sich bereits im öffentlichen Betatest und könnte noch Ende Oktober für alle Nutzer erscheinen. Dann dürfen wir uns auf Verfeinerungen an der Benutzeroberfläche und neue Sprachen für Apple Intelligence freuen.