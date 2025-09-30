Mehr als 15 Jahre ist es mittlerweile Herd ass Apple das iPad vorgestellt und auf den Markt gebracht hat. Das Original-iPad war mit 16GB Speicher ausgestattet. Wie sich nun allerdings bestätigt, testete Apple eine 8GB Option für das iPad.

iPad mit 8GB Speicher: seltener Prototyp aus dem Jahr 2011 aufgetaucht

Der YouTuber Apple Demo – dem in den letzten Jahren bereits mehrere Apple Prototypen in die Hände gefallen sind, hat nun ein Video von einem seltenen iPad-Prototyp veröffentlicht.

Auf dem gezeigten iPad läuft SwitchBoard, Apples interne Testsoftware, anstelle einer iOS-Version. Der Prototyp wurde 2011 hergestellt. Es handelt sich allerdings um ein 2012er iPad, da das Gerät eine iPad 2,4-Kennung hat. Das iPad ist ein Prototyp, den Apple während der Phase der technischen Validierungstests der Geräteproduktion verwendet hat.

Auf der Rückseite des Prototyps ist ganz eindeutig ein 8GB-Label zu erkennen. Dies deutete daraufhin, dass es sich nicht nur um ein schlichtes Testgerät gedacht war. Wie eingangs erwähnt, war das Original-iPad mit 16GB ausgestattet. Zu keinem Zeitpunkt wurde ein iPad mit weniger Speicher verkauft.

Vor der Markteinführung des iPad (3. Generation) gab es Gerüchte, dass Apple ein günstigeres iPad (2. Generation) mit 8GB Speicher auf den Markt bringen könnte. Schlussendlich brauchte Apple das iPad 3 auf den Markt und behielt das iPad 2 mit 16GB als kostengünstigeres Modell im Portfolio. 8GB wären auch zum damaligen Zeitpunkt für ein Tablet sehr wenig Speicher gewesen. 2012 war in etwa auch die Zeit, als Apple auch beim iPhone die 8GB Option auslaufen ließ. Das iPhone 5 begann mit 16GB Speicher.