Auf YouTube ist ein Unboxing-Video aufgetaucht, welches vom russischen YouTube-Kanal Wylsacom hochgeladen wurde, und das iPad Pro mit M5-Chip zeigen soll.

Neues iPad Pro M5 zeigt sich in Unboxing-Video

Im Herbst dieses Jahres wird mit der Ankündigung eines neuen iPad Pro mit M5-Chip gerechnet. Im Vorfeld taucht nun ein Unboxing-Video auf, welches das Gerät zeigen soll. Konkret hat der YouTube-Kanal Wylsacom das Video hochgeladen. Der ein oder andere Leser unserer Blogs wird sich sicherlich daran erinnern, dass der selbe YouTube-Account im vergangenen Jahr das 14 Zoll MacBook Pro mit M4-Chip geleakt hat. Von daher ist die Wahrscheinlichkeit hoch, dass auch das neue Video echt ist.

Basierend auf der im Video gezeigten Box handelt es sich um um ein 13 Zoll iPad Pro mit einem M5-Chip, 256 GB Speicher und der Farboption Space Black. Das neue iPad Pro M5 zeigt im Vergleich zu den aktuellen Modellen mit dem M4-Chip keine nennenswerten optischen Änderungen. Allerdings sind nicht alle Details sichtbar.

Sollte das Video tatsächlich echt sein und glaubt man dem durchgeführten Geekbench 6 Test, so bietet der M5-Chip eine bis zu 12 Prozent schnellere Multi-Core-CPU-Leistung als der M4-Chip im iPad Pro. Genau wie beim M4 setzt Apple offenbart auch beim M5-Chip auf eine eine 9-Core-CPU mit drei Leistungskernen und sechs Effizienzkernen hat.

Aus dem Benchmark-Test geht ebenfalls hervor, dass das iPad Pro mit 256 GB Speicher und 12 GB RAM ausgerüstet ist, genau wie das iPhone Air, iPhone 17 Pro und iPhone 17 Pro Max. iPad Pro-Modelle mit dem M4-Chip verfügen nur über 8 GB RAM, wenn sie mit 256 GB Speicherplatz ausgestattet sind. Auf dem im Video zu sehenden Gerät wird iOS 26 ausgeführt, der Akku des Gerätes wurde im August 2025 hergestellt.

Aktuell gehen wir davon aus, dass Apple das neue iPad Pro mit M5-Chip im Oktober ankündigen wird.