Niemand zweifelt ernsthaft daran, dass Apple an einem iPhone Fold und somit an einem faltbaren iPhone arbeitet. Jüngsten Gerüchten zufolge wird das Gerät im Herbst 2026 angekündigt. Im Vorfeld gibt es nun konkrete Indizien, dass das Unternehmen aus Cupertino tatsächlich an einem entsprechenden Smartphone arbeitet.

Samsung bestätigt die Herstellung von faltbaren Displays für ein großes amerikanisches Unternehmen

Der Präsident von Samsung Display – Lee Cheong – hat die Pläne seines Unternehmens zur Herstellung von faltbaren Smartphone-Displays für ein großes amerikanisches Unternehmen bestätigt. Allgemein wird davon ausgegangen, dass es sich dabei um Apple handelt.

Laut Chosun Biz hat Cheong vergangene Woche Journalisten in Seoul bestätigt, dass Samsung Display die Vorbereitungen für die Massenproduktion von OLED-Displays beschleunigt, die für faltbare Smartphones entwickelt wurden, die an einen „nordamerikanischen Kunden“ geliefert werden sollen. Weitere Informationen zu dem Käufer der faltbaren Displays wollte er nicht bekannt gegeben.

Folgendes gab er zu Protokoll