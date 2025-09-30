WhatsApp macht auf verschiedene neue Funktionen aufmerksam, die man zuletzt eingeführt hat. Unter anderem werden neue Medienformate unterstützt, Meta AI unterstützt weitere Funktionen innerhalb des Messengers, es gibt neue Sticker-Sets, die Suche nach Gruppen wird vereinfacht und auch Android-Nutzer können Dokumente nun auf ihren Geräten scannen (auf dem iPhone war dies bereits möglich).

WhatsApp für iOS: Unterstützung für Live Photos ist da

In den letzten Monaten hat WhatsApp allerhand neue Funktionen eingeführt und Updates veröffentlicht. In den letzten Tagen ist vereinzelten Nutzern bereits aufgefallen, dass sie Live Photos (iOS) und Motion Photos (Android) nutzen können können. Dies wird vom Messneger-Dienst nun offiziell bestätigt. Ihr könnt die neuen Medienformate nutzen, um euer Leben zu einzufangen, wie es wirklich ist – mit Ton und Bewegung (alternativ zu Videos). So könnte ihr ihr eure Erlebnisse mit Freunden und bekannten noch intensiver teilen.

Auch Meta AI wurde zuletzt stärker mit WhatsApp verknüpft. Nachdem Anfang dieses Jahres Chatdesigns zur Personalisierung eure Chats eingeführt wurde, kommt nun Meta AI ins Spiel. Ab sofort könnt ihr die Möglichkeiten von Meta AI nutzen, um eure Kreativität zu entfalten und eigene Chatdesigns zu erstellen.

Mit Meta AI könnt ihr zudem einzigartige Hintergründe für eure Videoanrufe erstellen – versetzt euch in eure Lieblingsumgebung oder probiert etwas Neues aus. Dabei könnt ihr mit der KI auch Hintergründe hinzufügen, wenn ihr Fotos und Videos direkt in Chats aufnehmt.

Um Unterhaltungen noch kreativer zu gestalten, hat WhatsApp neue Sticker-Sets eingeführt. Ladet Sticker aus den Sets Unerschrockener Vogel, Schultage oder Urlaub herunter. Manchmal sagen niedlichen Figuren mehr als tausend Worte.

Weiter hat WhatsApp die Suche nach Gruppen vereinfacht. Gruppennamen sind manchmal so kreativ, dass sie nicht im Gedächtnis haften bleiben. Jetzt könnt ihr auf eurem Chats-Tab einfach nach einer Person suchen, die Teil der Gruppe ist. Im Suchergebnis werden dann alle gemeinsamen Gruppen angezeigt.

Die letzte Neuerung betrifft „nur“ Android-Nutzer (auf dem iPhone war dies bereits möglich). Ihr könnt jetzt direkt in WhatsApp auf Android-Geräten Dokumente scannen, zuschneiden, speichern und senden.