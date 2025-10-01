Der Herbst steht bei Amazon traditionell im Zeichen neuer Hardware, was oft gute Gelegenheiten für Schnäppchenjäger mit sich bringt. Auch dieses Jahr folgt auf die Präsentation neuer Fernseher, Fire TV Sticks und Echo Geräte eine Welle von Preisnachlässen auf das bestehende Sortiment. Wer über den Einstieg in die Welt von Alexa nachgedacht hat oder sein bestehendes TV-System erweitern möchte, findet aktuell einige sehr gute Angebote.

Echo Lautsprecher

Den günstigsten Startpunkt markieren der Echo Pop und der Echo Dot, die beide für weniger als die Hälfte des ursprünglichen Preises zu haben sind. Der Echo Pop ist für 24,99 Euro erhältlich, während der Echo Dot mit 29,99 Euro zu Buche schlägt. Beide eignen sich hervorragend als unauffällige Assistenten in der Küche oder als smarter Wecker im Schlafzimmer. Der minimale Aufpreis für den Echo Dot ist dabei eine kluge Investition, da er einen hörbar volleren und besseren Klang liefert. Wer also nicht nur Sprachbefehle geben, sondern auch Musik genießen will, trifft mit dem Dot die bessere Wahl.

Echo Show

Wenn ihr ein Display bevorzugt, bietet das Angebot für den Echo Show 5 für 54,99 Euro (statt 109,99 Euro) einen preiswerten Einstieg. Mit seinem kompakten 5,5 Zoll Bildschirm ist er ideal für den Nachttisch oder die Küchenzeile geeignet, um schnell das Wetter zu prüfen oder sich Rezepte anzeigen zu lassen.

Für ein umfassenderes Erlebnis steht der Echo Show 8 bereit. Da in Kürze eine neue Generation erscheint, wird das aktuelle Modell für nur 89,99 Euro (statt 169,99 Euro) angeboten. Das Gerät verfügt über einen großen Bildschirm und eine integrierte Kamera, was ihn zu einer guten Zentrale für Videotelefonate und das Abspielen von Videos macht. Die Touchscreen-Bedienung auf dem 8 Zoll HD-Bildschirm macht ihn zu einem vielseitigen Alltagshelfer.

Fire TV

Natürlich lohnt sich bei der Gelegenheit ein Blick in die Fire TV Abteilung. So hat Amazon auch die Preise für seine beliebten TV-Streaming-Geräte stark gesenkt. Der Fire TV Stick 4K, der gestochen scharfes Ultra HD-Streaming ermöglicht, ist aktuell für nur 34,99 Euro statt der üblichen 69,99 Euro zu haben. Wer die maximale Leistung möchte, greift zum Fire TV Stick 4K Max, der von 79,99 Euro auf 44,99 Euro reduziert wurde.

Amazons Fernseher-Sortiment wurde ebenfalls stark rabattiert. Den 55 Zoll großen Smart TV aus der Amazon Fire TV 4-Serie gibt es beispielsweise jetzt für 379,99 Euro (statt 699,99 Euro), was ihn zu einer attraktiven Option für das Heimkino macht. Die 50 Zoll Variante kostet im Angebot 339,99 Euro (statt 599,99 Euro) und das 43 Zoll Modell 329,99 Euro (statt 499,99 Euro).

Fire Tablet

Natürlich versucht Amazon auch weiter seine Tablets an den Kunden zu bringen. Und so werden auch die Fire Tablets in allen denkbaren Varianten rabattiert. So erhaltet ihr beispielsweise das Fire 7 Tablet für 29,99 Euro (statt 74,99 Euro). Das Fire HD 8 gibt es für 49,99 Euro (statt 114,99 Euro) und das Fire HD 10 für 69,99 Euro (statt 164,99 Euro).

