Gute Nachrichten für alle Fans von Charlie Brown, Snoopy und der restlichen Peanuts-Bande. Apple TV+ hat bekannt gegeben, dass die Partnerschaft mit den Peanuts-Machern nicht nur verlängert, sondern auch deutlich ausgebaut wird. Bis mindestens 2030 bleibt der Streamingdienst die exklusive Heimat für alle Inhalte rund um die beliebten Charaktere.

Die Peanuts auf Apple TV+

Die Vereinbarung zwischen Apple, WildBrain und den Peanuts Studios geht weit über die reine Archivierung alter Folgen hinaus. Apple TV+ hat sich als eine Art kreativer Hafen für die Marke etabliert. Im Rahmen der verlängerten Partnerschaft sind weitere neue Serien und Specials geplant, die das Peanuts-Universum modern und relevant halten sollen.

Wir freuen uns besonders über die Ankündigung eines komplett neuen animierten Kinofilms, der sich bereits in Produktion befindet. Apple investiert also kräftig in die Zukunft der Marke und stellt sicher, dass auch kommende Generationen mit den sympathischen Figuren aufwachsen können. Pünktlich zum 75-jährigen Jubiläum der Peanuts ist das ein starkes Zeichen dafür, dass die Geschichten von Charles M. Schulz auch in Zukunft noch viel Freude bereiten werden.

Die Feiertage sind gerettet

Ein fester Bestandteil der Peanuts-Tradition sind die legendären Feiertagsspecials. Auch hier hat Apple an die Fans gedacht. An ausgewählten Wochenenden werden die Klassiker kostenlos für alle verfügbar sein, auch ohne aktives Abonnement. Das ist eine wunderbare Geste, die eine liebgewonnene Tradition für viele Familien fortführt. Für dieses Jahr stehen die Termine bereits fest:

„Der große Kürbis“ ist am Samstag, dem 18. Oktober, und Sonntag, dem 19. Oktober, verfügbar.

„Die Peanuts – Erntedankfest“ kann am Samstag, dem 15. November, und Sonntag, dem 16. November, gestreamt werden.

„Die Peanuts – Fröhliche Weihnachten“ läuft am Samstag, dem 13. Dezember, und Sonntag, dem 14. Dezember.

Abonnenten von Apple TV+ haben natürlich jederzeit Zugriff auf diese und viele weitere Peanuts-Filme. Seit dem Beginn der Zusammenarbeit im Jahr 2018 hat Apple bereits eine beeindruckende Sammlung an exklusiven Peanuts-Inhalten aufgebaut. Dazu gehören preisgekrönte Serien wie „Snoopy im All“, in der der beliebteste Beagle der Welt zum NASA-Astronauten wird, oder die „Snoopy Show“, die neue Kurzgeschichten bietet. Specials wie „Willkommen zu Hause, Franklin“ erzählen die Entstehungsgeschichten von weniger bekannten, aber ebenso wichtigen Charakteren. Diese Produktionen sind nicht nur für Kinder unterhaltsam, sondern bieten oft auch für Erwachsene clevere und herzerwärmende Momente.