Die amerikanische Federal Communications Commission (FCC) hat anscheinend aus Versehen zahlreiche neue Apple-Produkte geleakt, darunter auch ein neues Headset. Der Produkteintrag mit der Modellnummer A3416 lässt kaum Zweifel offen, worum es sich handelt. Die beigefügte Zeichnung zeigt unverkennbar die Konturen einer Apple Vision Pro. Die Unterlagen der FCC beinhalten zwar einen Antrag auf Vertraulichkeit von Apple, aber die Dokumente wurden trotzdem veröffentlicht.

Vertrautes Design mit neuer Technik

Wer auf eine grundlegende Neugestaltung des Vision Pro Headsets gehofft hat, wird sich wohl noch etwas gedulden müssen. Die eingereichten Unterlagen deuten darauf hin, dass Apple vorerst am etablierten Design der Vision Pro festhält. Das ist bei einer zweiten Generation keine große Überraschung, da der Fokus meist auf internen Verbesserungen liegt. Die Dokumente bestätigen Tests für WLAN und SAR-Werte, wobei Wi-Fi 6 (allerdings ohne das 6-GHz-Band) zum Einsatz kommt.

Die wahre Neuerung steckt angeblich in einem Chip-Upgrade. Wie MacRumors berichtet, plant Apple einen großen Leistungssprung und will den bisherigen M2-Chip durch einen M5 ersetzen. Das dürfte vor allem Entwickler aufhorchen lassen, die in der Vergangenheit gelegentlich die Grafikleistung der ersten Vision Pro kritisiert hatten. Mit einem M5-Chip könnten anspruchsvolle Anwendungen und Spiele deutlich flüssiger laufen und das immersive Erlebnis weiter verbessern.

Eine weitere erwartete Neuerung betrifft den Tragekomfort. Vielen Nutzern ist das aktuelle Modell auf Dauer schlicht zu ungemütlich. Eine neue Trageeinheit soll genau hier ansetzen. Zwar bleibt das Gesamtgewicht in etwa gleich, doch durch eine cleverere Gewichtsverteilung sollen Druckstellen und Nackenverspannungen deutlich reduziert werden. Ansonsten scheint vieles beim Alten zu bleiben, was wohl auch den bekannten Preis von rund 4000 Euro einschließt.

Der Marktstart rückt näher

Einen genauen Veröffentlichungstermin verraten die Dokumente natürlich nicht. Die Erfahrung zeigt jedoch, dass zwischen dem Erscheinen eines Produkts bei der FCC und der offiziellen Vorstellung oft nur wenige Wochen liegen. Es ist also gut möglich, dass wir schon bald mehr über die neue Vision Pro erfahren werden.

Weitere Produkte geleakt

Neben der Veröffentlichung der Vision Pro Dokumente fanden sich für kurze Zeit auch Unterlagen zu einem neuen iPhone 16e, einem M5 MacBook Pro und zwei iPad Pro Modelle in der Datebank der FCC.