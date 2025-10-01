Das neue iPhone Air bietet eine niedrigere Ladegeschwindigkeit als seine Schwestermodelle. ChargerLAB hat verschiedene Apple-Ladegeräte getestet und festgestellt, dass das schlanke Gerät eine Ladeleistung von 18 bis 19 Watt erreicht. Das Standard-iPhone 17 schafft mit 27 bis 28 Watt spürbar mehr, während das iPhone 17 Pro Max sogar bis zu 36 Watt erreicht.

iPhone Air Ladegeschwindigkeit

Apple gibt an, dass das iPhone Air innerhalb von 30 Minuten auf 50 Prozent lädt. Die aktuellen iPhone 17 Modelle schaffen die 50 Prozent bereits nach 20 Minuten. Das iPhone Air benötigt also zehn Minuten länger.

Wahrscheinlich lässt sich die Ursache im besonders schlanken Design finden. Eine kleinere Batterie kann in der Regel hohe Ladeströme nicht so gut verkraften wie eine größere. Würde man sie mit der gleichen hohen Leistung laden, würde übermäßig viel Wärme entstehen. In dem kompakten Air-Gehäuse ist es schwieriger, diese Wärme abzuleiten. Die geringere Ladeleistung könnte also eine technische Notwendigkeit sein, um das Gerät und vor allem die Batterie vor Hitzeschäden zu schützen. Die Kompromisse scheinen also bewusst gewählt, um das ultradünne Gehäuse zu ermöglichen.

Hier das Video von ChargerLAB: