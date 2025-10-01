Die US-Behörde FCC gewährte der Öffentlichkeit einen unerwartet tiefen Einblick in das iPhone 16e. Wie 9to5Mac berichtet, fand ein 163 Seiten starkes Dokument mit detaillierten Schaltplänen kurzzeitig seinen Weg an die Öffentlichkeit, obwohl Apple ausdrücklich um Vertraulichkeit gebeten hatte.

Die Bedeutung des Leaks

Der Grund für die Veröffentlichung war wohl menschliches Versagen. Bei der Einreichung der Dokumente wurde anscheinend vergessen, die entscheidenden Häkchen für die Geheimhaltung zu setzen. So nahm das automatisierte System der FCC seinen Lauf und publizierte die Unterlagen. Zwar wurde der Fehler bemerkt und die Dokumente wieder entfernt, doch das Internet war wie immer schneller. Die Schaltpläne waren lange genug online, um von aufmerksamen Beobachtern gesichert zu werden.

Die geleakten Dokumente zeigten den exakten Aufbau der Hauptplatine, die Position von Antennen und die Verbindungen zwischen den einzelnen Chips. Die Schaltpläne können auch Aufschluss darüber geben, wie Apple Signale zwischen den wichtigsten Chips weiterleitet, wie Test-/Debug-Pads angeordnet sind und welche versteckten Leiterbahnen sich im Inneren des „Sandwich“ Logic Board befinden.

Dieses Wissen erleichtert unabhängigen Reparaturwerkstätten die Fehlersuche und Reparatur auf Bauteilebene enorm. Gleichzeitig erhalten Sicherheitsexperten (aber auch potenzielle Angreifer) eine detaillierte Karte, um mögliche Schwachstellen in der Hardware aufzuspüren. Bislang haben sich Apple und die FCC nicht zu dem Vorfall geäußert.