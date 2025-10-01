Die AirPods Pro 3 sind nicht zu reparieren. Ganz ehrlich? Wirklich überraschen kommt diese Einschätzung von iFixit nicht. Nachdem sich die Reparaturspezialisten bereits dem iPhone 17 Pro, iPhone Air und der iPhone Air MagSafe Batterie gewidmet haben, wurden nun die nagelneuen AirPods Pro 3 auseinander genommen.

iFixit zerlegt die AirPods Pro 3

iFixit hat die AirPods Pro 3 seziert. Dies gibt uns einen Blick ins Innere der Kopfhörer und ermöglicht einen Vergleich zu den AirPods Pro 2.

Im Grunde musste iFixit die AirPods Pro 3 „zerstören“, um sowohl das Innere der Ohrhörer selbst als auch des Ladecase zu erreichen. Apple hat die Kopfhörer schlichtweg nicht zur Reparatur entwickelt. Apple setzt unter anderem auf einen Batterie, die mit Klebstoff versiegelt wird. Der Batteriewechsel ist laut iFixit so schwierig, dass sogar professionelle Reparaturwerkstätten von einer Reparatur absehen. Gleiches gilt übrigens für das Ladecase. Auch dort ist die Batterie verklebt.

Laut iFixit kann man sich zwar zur Batterie „vorkämpfen“, die ist aber unabdingtbar damit verbunden, dass man Beschädigungen am Gehäuse zu hinterlassen. Sowohl die Ohrhörer als auch das Ladecase müssen aufgehellt werden. Eine gewisse Hitze muss verwendet werden, um den Klebstoff zu läsen und es gibt keine einfache Möglichkeit, die Flachbandkabel im Inneren zu trennen.

Apple hat die AirPods Pro 3 mit einer neuen Schaumstoffspitze entworfen. Diese Designänderung ist hauptsächlich unter dem Mikroskop sichtbar. Man kann eine kleine Schaumstoffschicht an der Oberseite des Ohrhörers sehen, wo er auf das Ohr trifft.

Die AirPods verfügen eine 0,221 Wh Batteriezelle im Inneren, während das Ladecase eine einzige 1,334 Wh Batterie besitzt. Die AirPods Pro 2 hatten zwei Batteriezellen im Case. Dies könnte erklären, warum die Akku-Laufzeit inkl. Ladecase bei den AirPods Pro 3 bei 24 Stunden und bei den AirPods Pro 2 bei 30 Stunden liegt.

Angesichts der Tatsache, dass man spezielle Werkzeuge benötigt, um die AirPods Pro 3 und das Ladecase zu öffnen, und dass man die Ohrhörer und das Case nicht öffnen kann, ohne Schäden zu verursachen, erhalten die AirPods Pro 3 für die Leichtigkeit der Reparatur 0 von 10 Punkten.