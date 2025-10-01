Die FCC (Federal Communications Commission) – eine unabhängige US-Kommunikationsbehörde – war in der Vergangenheit bereits eine gute Quelle für bevorstehende Apple Produkte. Dies bestätigt sich nun ein weiteres Mal. So hat die FCC „verraten“, dass Apple an einem neuen MacBook Pro, einem neuen iPad Pro sowie einer neuen Vision Pro arbeitet.

MacBook Pro und iPad Pro mit M5-Chip: FCC leakt neue Modelle

Die FCC hat Dokumente veröffentlicht, die Modellnummern enthalten, die auf bislang unveröffentlichte Apple Produkte verweisen. Konkret stehen neuen Modelle des MacBook Pro, iPad Pro und Vision Pro im Raum. Die Modellnummer A3434 dürfte sich auch ein unveröffentlichten MacBook Pro beziehen, während die anderen Modellnummern neue iPad Pro und Vision Pro Modelle verkörpern dürften.

Die FCC verrät zwar keine Produktnamen in ihren Dokumenten, anhand der Modellnummern zu aktuellen Geräten kann man die unbekannten Modellnummern allerdings zuordnen.

A3434 – MacBook Pro, wahrscheinlich mit M5-Chip

A3357 – 11 Zoll iPad Pro M5 WiFi

A3358/A3359 – 11 Zoll iPad Pro M5 (Mobilfunk)

A3360 – 13 Zoll iPad Pro M5 WiFi

A3361/A3362 – 13 Zoll iPad Pro M5 (Mobilfunk)

A3416 – neue Generation von Vision Pro

Die Modellnummern verraten nur wenige Spezifikationen. Die nun aufgetauchten Informationen geben uns allerdings einen kleinen Einblick in Apples Zeitplan. Für gewöhnlich tauchen die FCC-Dokumente wenige Wochen vor der tatsächlichen Produkteinführung auf. Die M5 iPad Pro Modelle werden vermutlich Wi-Fi 7 unterstützen, während das MacBook Pro diese Technologie nicht unterstützen wird.

Die Uploads der FCC zur kommenden Vision Pro enthalten Übertragungstests, SAR-Testberichte und WLAN-Testberichte, so dass nicht zu viele Details verraten werden. Wir wissen, dass die nächste Vision Pro weiterhin auf Wi-Fi 6 setzen wird, da es in den Tests, die die FCC durchgeführt hat, keine Anzeichen von 6 GHz Wi-Fi gibt.

Erst gestern tauchte ein Unboxing-Video zum iPad Pro mit M5-Chip auf. Dieses bestätigte verschiedene Gerüchte, die in den letzten Wochen kolportiert wurden. Wir halten das Unboxing-Video und die enthaltenen Informationen für echt und rechnen im Laufe dieses Monats mit der Ankündigung neuer Apple Produkte.