Nachdem die Telekom vor wenigen Tagen über den Ausbau ihres Glasfasernetzes informiert hat, gibt es nun eine Wasserstandsmeldung zum Ausbau des Mobilfunknetzes. Dieses Mal kann das Bonner Unternehmen einen wichtigen Meilenstein vermelden. Bundesweit werden jetzt 99 Prozent der Bevölkerung mit 5G versorgt.

Telekom erreicht jetzt 99 Prozent der Bevölkerung mit 5G

Im August dieses Jahres hat die Telekom den Ausbau ihres Mobilfunknetzes weiter vorangetrieben. Im besagten Zeitraum hat das Unternehmen 132 neue Standorte in Betrieb genommen. An 533 bestehenden Standorten wurde die Kapazität erhöht. An 128 dieser Standorte ist 5G erstmals angeschaltet worden. Die 665 Maßnahmen zahlen auf das Ultra-Kapazitätsnetz der Telekom ein.

Die meisten neuen Standorte wurden in Nordrhein-Westfalen (24) in Betrieb genommen, gefolgt von Bayern (23) und Baden-Württemberg (22). Bei den Kapazitätserweiterungen an bestehenden Standorten führte Nordrhein-Westfalen die Liste an (151), gefolgt von Baden-Württemberg (112) und Bayern (91). Die Haushaltsabdeckung bei 4G liegt bei nahezu 100 Prozent. 5G erreicht nun 99 Prozent der Bevölkerung.