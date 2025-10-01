Klarmobil hat ein neues Tarifportfolio im D-Netz aufgelegt. Während die 25GB Allnet-Flat im Netz der Deutschen Telekom realisiert werden, nutzen die 50GB und die 100GB Allnet-Flat das Netz von Vodafone. Es gibt monatlich kündbare Tarife und Tarife mit 24 Monaten Laufzeit.

Telekom-Netz: 25GB Allnet-Flat nur 9,99 Euro mtl.

Die Tarife, die Klarmobil anbietet, verfügen alle über eine Telefon-Flat, SMS-Flat sowie EU-Roaming. Ein Highlight ist sicherlich, dass die monatlich kündbaren Tarife Lifetime Pricing haben. Dies bedeutet, dass sie nicht teurer werden. Highlight des aktuellen Klarmobil-Portfolios ist in unseren Augen die 25GB Allnet-Flat im Telekom-Netz für nur 9,99 Euro pro Monat.

25GB Telekom-Allnet-Flat

25GB Datenvolumen

5G mit bis zu 50MBit/S

Telekom-Netz

Telefon-Flat

SMS-Flat

EU-Roaming

9,99 Euro pro Monat (24 Monate)

19,99 Euro einmaliger Anschlusspreis

Soll es eher die 50GB Allnet-Flat im Vodafone-Netz sein, so zahlt ihr 14,99 Euro mtl. (24 Monate). Die 100GB Allnet-Flat im Vodafone-Netz kostet 19,99 Euro mtl. (24 Monate). Entscheidet ihr euch für einen monatlich kündbaren Tarif, so kostet dieser jeweils zwei Euro mehr Pro Monat.

