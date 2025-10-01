Das iPhone 17 ist nun seit rund zwei Wochen auf dem Markt und die ersten Zahlen zeichnen ein beeindruckendes Bild. Was Analysten im Vorfeld prognostizierten, hat sich eindrucksvoll bestätigt. So ist der Ansturm auf die neue iPhone-Generation noch größer als in den Vorjahren. Dabei zeigt sich wieder, dass die Pro-Modelle in der Gunst der Käuferschaft vorne liegen. Wie AppleInsider berichtet, lieferte eine kurz vor dem Launch durchgeführte Umfrage von JPMorgan bereits die Vorzeichen für diesen Trend.

Starke Nachfrage nach Pro-Modellen

Die allgemeine Kaufbereitschaft für ein neues iPhone erreicht mit dem Release der iPhone 17 Generation ein spürbares Hoch. In den USA zogen 71 Prozent der Befragten einen Kauf in Erwägung. Im Jahr 2024 waren es noch 68 Prozent und 2023 sogar 63 Prozent.

Besonders interessant ist ein Blick auf die bevorzugten Modelle. Das iPhone 17 Pro Max erwies sich mit 33 Prozent als klarer Favorit, gefolgt vom iPhone 17 Pro mit 22 Prozent. Das Standard-iPhone 17 sicherte sich 20 Prozent der Stimmen. Es fehlen jedoch die Angaben zum iPhone Air, das bereits vor der Vorstellung ein offenes Geheimnis war. Womöglich wurde das Gerät nicht in die Umfrage aufgenommen, da es zu diesem Zeitpunkt noch nicht bestätigt war. Die restlichen Präferenzen verteilen sich auf ältere iPhones.

Treue Nutzer und neue Gesichter

Apples Stärke lag schon immer in seiner loyalen Nutzerbasis und diese Treue zeigte sich auch beim Start des iPhone 17. Ganze 82 Prozent der damaligen iPhone-Besitzer zogen ein Upgrade in Betracht. Auch hier spiegelte sich der Pro-Trend wider, denn 73 Prozent dieser Gruppe schielten auf ein iPhone 17 Pro oder Pro Max.

Bei den Wechslern von Android-Systemen war die Bereitschaft für einen Umstieg auf iOS mit 57 Prozent leicht rückläufig. In dieser Gruppe griffen 69 Prozent der potenziellen Wechsler zu den Pro-Modellen.

Ein kurzer Blick auf die neue Apple Watch

Die Umfrage streifte auch das Interesse an den neuen Apple Watch Modellen, die zusammen mit dem iPhone 17 vorgestellt wurden. Hier zeigt sich ein stabiles Bild. Etwa 56 Prozent der Befragten planten den Kauf einer neuen Smartwatch. Die Apple Watch bleibt mit 87 Prozent die erste Wahl. Anders als beim iPhone tendieren die Käufer hier jedoch eher zu den Standardmodellen. So liegt die Apple Watch Series 11 mit 53 Prozent deutlich vor der Apple Watch Ultra 3, die auf 26 Prozent kommt.