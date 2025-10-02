Amazons Hörbuchplattform Audible startet pünktlich zu den kommenden Prime Deal Days eine altbekannte und beliebte Aktion. Für nur 99 Cent pro Monat könnt ihr euch drei Monate lang je ein Hörbuch sichern. Das wirklich Neue an der Sache ist aber nicht der Preis, sondern die erstmalige klare Erklärung, wer an der Aktion teilnehmen kann.

Klare Regeln für Rückkehrer

Wer regelmäßig Amazons Angebote für Audible wahrnimmt, konnte sich preiswert eine stattliche Bibliothek an Hörbüchern aufbauen. Bisher war es jedoch für ehemalige Abonnenten oft ein Glücksspiel, ob sie für Rabattaktionen zugelassen wurden. Amazon schafft nun endlich klare Verhältnisse und definiert die Teilnahmebedingungen öffentlich.

So heißt es in den Bedingungen, dass jeder an der Aktion teilnehmen kann, der in den letzten 30 Tagen kein aktives Audible-Abonnement hatte. Zusätzlich dürfen Nutzer in den vergangenen 14 Monaten nicht bereits zwei oder mehr Aktionsangebote in Anspruch genommen haben. Natürlich bleibt euch noch die Prüfung über die Aktionsseite. Loggt euch hierfür einfach auf der Webseite ein und lasst euch „überraschen“, ob ihr teilnahmeberechtigt seid.

Wenn ihr das Angebot wahrnehmen könnt, erhaltet ihr für jeweils 99 Cent drei Monate lang jeden Monat ein Guthaben für ein Hörbuch oder Hörspiel eurer Wahl. Der Clou bei Audible ist, dass diese Titel dauerhaft in der persönlichen Bibliothek gespeichert werden. Sie gehören euch also auch dann noch, wenn ihr das Abonnement kündigen solltet. Zusätzlich erhaltet ihr Zugriff auf exklusive Audible Original Podcasts. Vergesst die Kündigung nicht, denn nach den drei Monaten verlängert sich das Abo automatisch zum regulären Preis von 9,95 Euro monatlich.

>>> Audible: 3 Monate für nur je 0,99 Euro <<<