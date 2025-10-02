Einem aktuellen Bericht zufolge hat Apple intern entschieden, die Entwicklung einer leichteren und günstigeren Variante von Apple Vision Pro auf Eis zu legen, um die Entwicklung einer smarten KI-Brille zu forcieren. Offenbar möchte sich Apple damit gegen Metas KI-Brille positionieren.

Apple forciert Entwicklung von smarten KI-Brillen

Im vergangenen Jahr brauchte Apple sein Headset Vision Pro auf den Markt. Die zweite Generation soll bereits in der Pipeline sein und ein reines Leistungsupgrade sein. Apple wird vermutlich den M5-Chip verbauen, kleinere Anpassungen vornehmen, das Grunddesign allerdings beibehalten. Darüberhinaus soll eine leichtere Version des Headsets in Arbeit sein. Diese wurde als Vision Air gehandelt und sollte im Jahr 2027 auf den Markt kommen.

Glaubt man den Informationen von Analyst Ming Chi Kuo soll Apple weitere Produkte entwickeln, die am Kopf getragen werden. Alles in allem nannte er Vision Pro M5, Vision Air, Vision Pro (2. Generation), eine smarte Brille (ähnliche Meta Ray Ban), XR Glases und ein Display als Zubehör.

Wie Mark Gurman von Bloomberg berichtet, hat Apple die Überarbeitung von Vision Pro auf Eis gelegt, um die Ressourcen auf wichtigere Projekt zu lenken. Gemeint ist die Entwicklung intelligenter Brillen, die mit den Produkten von Meta konkurrieren können.

Gurman berichtet

Das Unternehmen hatte eine günstigere, leichtere Variante seines Headsets – Codename N100 – für die Veröffentlichung im Jahr 2027 vorbereitet. Doch Apple gab letzte Woche intern bekannt, dass es Mitarbeiter von diesem Projekt abziehen wird, um die Arbeit an der Brille zu beschleunigen, wie mit der Angelegenheit vertraute Personen berichten.

Weiter heißt es

Das Unternehmen arbeitet an mindestens zwei Arten von Smart Glasses. Die erste, die N50, soll mit einem iPhone gekoppelt werden und über kein eigenes Display verfügen. Apple wolle dieses Modell bereits im nächsten Jahr vorstellen, eine Markteinführung sei für 2027 geplant, sagten die Personen, die wegen interner Angelegenheiten anonym bleiben wollten.

Apple arbeitet außerdem an einer Version mit Display – etwas, das dem gerade erschienenen Meta Ray-Ban Display Konkurrenz machen könnte. Die Apple-Version war für 2028 geplant, das Unternehmen wolle die Entwicklung nun aber beschleunigen, sagten die Personen.

Die Apple KI-Brille dürfte größtenteils auf Sprachinteraktion und künstliche Intelligenz basieren – zwei Bereiche, in denen das Unternehmen nicht immer überzeugen konnte. Für Frühling 2026 ist ein großes Siri-Upgrade geplant. Dies dürfte der Bedienung der smarten KI-Brille zu Gute kommen.