Apple bietet für seine Produkte verhältnismäßig lange einen Support an. Früher oder später ist allerdings für jedes Produkt der Zeitpunkt gekommen, dass dieses erst aufs Abstellgleis und dann ganz in Rente geschickt wird. Nun hat Apple das iPhone 11 Pro Max und Apple Watch 3 als Vintage erklärt.

iPhone 11 Pro Max und Apple Watch 3 werden als Vintage eingestuft

Aus dem dem Apple Support Dokument #102772 geht hervor, dass Apple ab sofort das iPhone 11 Pro Max und die Apple Watch 3 als Vintage einstuft. Produkte gelten als Vintage, wenn Apple den Vertrieb für den Verkauf vor mehr als fünf und weniger als sieben Jahren eingestellt hat.

Während das iPhone 11 Pro Max bereits aufs Abstellgleis geschickt wird, gilt dies für das iPhone 11 Pro noch nicht. Dies impliziert, dass dieses Modell weiter von ausgewählten Drittanbietern unterstützt wird.

Auch wenn Apple das iPhone 11 Pro Max bereits als Vintage deklariert, ist dieses iPhone-Modell nach wie vor kompatibel mit iOS 26. Wir gehen allerdings davon aus, dass iOS 27 im kommenden Jahr nicht mehr unterstützt wird.

Die Apple Watch 3 ging 2017 in den Verkauf, das iPhone 11 Pro Max feierte im Jahr 2019 seinen Verkaufsstart.