Im Mai dieses Jahres kündigte Apple TV+ eine fünfteilige Doku über Martin Scorsese an. Im August gab es ein erstes First-Look-Video und nun steht der offizielle Trailer zu „Mr. Scrosese“ zur Ansicht bereit. Darüberhinaus haben die Verantwortlichen den Termin für den Start der Doku bestätigt.

Mr. Scorsese startet am 17. Oktober 2025

Apple TV+ hat den Trailer zu „Mr. Scorsese“ veröffentlicht, einer fesselnden fünfteiligen Dokumentarserie der gefeierten Filmemacherin Rebecca Miller. „Mr. Scorsese“ bietet eine intime und vielschichtige Betrachtung einer der einflussreichsten und rätselhaftesten Figuren der Filmgeschichte, mit bisher unveröffentlichtem Filmmaterial und ausführlichen Interviews mit seinen engsten Vertrauten. Der Trailer bietet einen spannenden Einblick in das emotionale Herz der Dokuserie, in der Scorsese seine Sicht auf die menschliche Natur und den ewigen Kampf zwischen Gut und Böse im Laufe seines Lebens und seiner Karriere erforscht.

Apple TV+ schreibt

„Mr. Scorsese“ ist ein filmisches Porträt eines Mannes durch die Linse seines Werks. Es erkundet die vielen Facetten eines Visionärs, der das Filmemachen neu definierte, einschließlich seiner außergewöhnlichen Karriere und einzigartigen persönlichen Geschichte. Mit exklusivem, uneingeschränktem Zugang zu Scorseses Privatarchiv basiert die Dokumentarserie auf ausführlichen Gesprächen mit dem Filmemacher selbst und Interviews mit Freunden, Familie und kreativen Mitarbeitern, darunter Robert De Niro, Daniel Day-Lewis, Leonardo DiCaprio, Mick Jagger, Robbie Robertson, Thelma Schoonmaker, Steven Spielberg, Sharon Stone, Jodie Foster, Paul Schrader, Margot Robbie, Cate Blanchett, Jay Cocks und Rodrigo Prieto sowie seinen Kindern, seiner Frau Helen Morris und engen Freunden aus der Kindheit.

Interesse an der Doku? Dann notiert euch den 17. Oktober 2025 rot im Kalender. Zur Einstimmung gibt es den offiziellen Trailer.