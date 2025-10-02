Die großen Apple-Events des Jahres, die WWDC und die iPhone-Vorstellung, liegen hinter uns. Man könnte meinen, das war es für dieses Jahr. Doch wer Apple gut kennt, weiß, dass die Saison damit noch lange nicht beendet sein muss. Auch nach den großen Events stehen bis Ende 2025 oft noch Neuheiten in den Startlöchern.

Neues Leben für das Apple TV

Das Apple TV wurde zuletzt 2022 aktualisiert und eine Auffrischung ist überfällig. Äußerlich wird sich an der schwarzen Box wohl nichts ändern. Die wahren Neuerungen stecken im Inneren. Hinweise im Code von Apple deuten darauf hin, dass das nächste Apple TV mit dem A17 Pro Chip ausgestattet wird. Der Prozessor feierte sein Debüt im iPhone 15 Pro und steckt auch im iPad mini 7. Seine Leistung ist nicht nur für flüssige Menüs gut. Der A17 Pro unterstützt Apple Intelligence und könnte die Suchfunktionen sowie Inhaltsempfehlungen auf dem Apple TV spürbar verbessern.

Der Chip bringt zudem hardwarebeschleunigtes Raytracing mit, was grafisch anspruchsvolle Spiele auf Konsolenniveau ermöglicht. Das Apple TV könnte sich so zu einer ernstzunehmenden kleinen Spielekonsole entwickeln. Gleichzeitig wird Apple voraussichtlich seinen selbst entwickelten N1-Chip für Bluetooth und WLAN verbauen, der bereits in den neuen iPhones eingesetzt wird. Eine spannende Frage bleibt der Preis. Um besser mit günstigen Streaming-Sticks konkurrieren zu können, könnte Apple den Preis senken oder ein älteres Modell günstiger anbieten.

Das iPad Pro mit M5-Chip

Auch beim iPad Pro steht die nächste Leistungsstufe bevor. Apple arbeitet an einer neuen Generation mit dem M5-Chip. Benchmarks zeigen, dass der M5 eine bis zu 12 Prozent höhere CPU-Leistung und eine beeindruckende 36 Prozent schnellere GPU im Vergleich zum M4 bietet. Zudem soll der Arbeitsspeicher auf 12 Gigabyte erhöht werden, was besonders bei professionellen Anwendungen einen Unterschied machen dürfte. Das Design der 11 und 13 Zoll Modelle bleibt anscheinend unangetastet.

Ein M5-Upgrade für die Vision Pro

Der M5-Chip findet seinen Weg auch in die Vision Pro und löst dort den bisherigen M2 ab. Das Upgrade wird sich vor allem auf die Rechenleistung konzentrieren, ohne dass am Design der Brille selbst etwas geändert wird. Apple scheint sich hier primär auf eine Leistungssteigerung zu fokussieren. Dennoch könnte es eine willkommene Neuerung für den Tragekomfort geben. Möglicherweise stellt das Unternehmen ein neues Kopfband vor, das bequemer sitzt und Nackenverspannungen reduziert. Die Tatsache, dass die amerikanische Zulassungsbehörde FCC das Gerät versehentlich bereits gelistet hatte, deutet auf eine baldige Veröffentlichung im Laufe des Jahres 2025 hin.

Der HomePod mini meldet sich zurück

Seit seiner Einführung im Jahr 2020 wartet der HomePod mini auf eine Aktualisierung. 2025 soll es endlich so weit sein. Der kleine Lautsprecher wird voraussichtlich den S10-Chip erhalten, der auch in der Apple Watch Series 11 zum Einsatz kommt. Schon der erste HomePod mini nutzte einen angepassten Apple Watch Chip. Der neue Prozessor wird die Leistung für das computergestützte Audio verbessern, das für die Klangoptimierung in Echtzeit zuständig ist. Auch Siri-Anfragen könnten dadurch schneller direkt auf dem Gerät verarbeitet werden.

Wie das Apple TV wird wohl auch der neue HomePod mini den N1-Chip für eine bessere WLAN- und Bluetooth-Verbindung erhalten. Neben den technischen Verbesserungen darf man sich auch auf neue Farboptionen freuen, die frischen Wind in das Sortiment bringen.

AirTag 2 mit mehr Reichweite

Ein weiteres Produkt, das eine Überarbeitung erhält, ist der AirTag 2. Das bekannte runde Design bleibt bestehen, doch Apple schraubt an wichtigen Details. Der Lautsprecher soll sich zukünftig schwerer entfernen lassen, was die Manipulation für heimliches Tracking ohne Warnton erschwert. Zudem wird Apples Ultrabreitband-Chip der zweiten Generation erwartet. Dieser verdreifacht die Reichweite für die Präzisionssuche, sodass man seine verlorenen Gegenstände aus größerer Entfernung genau orten kann. Leider gibt es auch Wünsche, die unerfüllt bleiben. Ein wiederaufladbarer Akku oder eine flachere Version sind anscheinend nicht geplant.

Das M5 MacBook Pro

Die FCC hat auch ein neues MacBook Pro in ihren Dokumenten aufgeführt. Interessanterweise fand sich dort nur eine einzige Variante, was untypisch für eine Aktualisierung der gesamten Produktlinie ist. Es wäre denkbar, dass Apple zunächst ein günstigeres MacBook Pro mit dem M5-Chip vorstellt und die leistungsstärkeren M5 Pro und M5 Max Modelle erst später nachreicht. Ein gestaffelter Start wäre nicht neu für Apple. Der genaue Zeitplan bleibt jedoch unklar. Die Gerüchte reichen von Ende 2025 bis Anfang 2026.

Kommt noch ein Apple-Event im Oktober?

Nach dem September-Event veranstaltet Apple manchmal eine zweite Herbstveranstaltung. Ob das dieses Jahr der Fall sein wird, ist ungewiss. Die meisten erwarteten Produkte sind eher unauffällige Weiterentwicklungen mit internen Verbesserungen. Solche Neuheiten kündigt Apple oft einfach per Pressemitteilung an. Andererseits markiert der M5 den Beginn einer neuen Chipgeneration und solche Meilensteine zelebriert Apple gerne auf einer Bühne. Die letzten Jahre haben gezeigt, dass es in beide Richtungen gehen kann. Falls ein Event geplant ist, werden wir wohl in den nächsten Wochen davon hören.