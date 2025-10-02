Die PS5 Aktion bei Handyhelden ist zurück – jetzt sogar noch günstiger. Ihr erhaltet eine 100 GB Vodafone 5G Allnet Flat + Sony Playstation 5 Slim (Digital Edition) für nur 24,99 Euro monatlich. Berücksichtigt man die 200 Euro Cashback, die ihr erhaltet, so zahlt ihr nur 16,66 Euro pro Monat. Zusätzlich könnt ihr euch einen 50 Euro Wechselbonus sichern, wenn ihr eure Rufnummer mitnehmt.

Zu einem monatlichen Preis von nur 24,99 Euro gibt es die PS5 mit der Allnet Flat 100 GB 5G im Vodafone Netz. Die Playstation 5 erhält man zu einem Einmalpreis von nur 9,95 Euro. Dazu kommen 200 Euro Cashback, 50 € Rufnummermitnahme Bonus und der Anschlusspreis ist frei. Dies reduziert den effektiven Monatspreis noch einmal deutlich.

Allnet Flat 100GB

100GB Datenvolumen

5G mit bis zu 50MBit/s

Vodafone-Netz

Telefon-Flat

SMS-Flat

VoLTE und WLAN Call

24,99 Euro mtl.

zusätzlich 200 Euro Cashback

zusätzlich 50 Euro Mitnahmebonus

kein Anschlusspreis

nur 9,95 Euro einmalig für die Sony Playstation 5 Slim

Der Cashback-Antrag kann von euch nach der ersten erfolgreichen Rechnungsabbuchung von eurem Konto, frühestens ab dem 2. Vertragsmonat, spätestens mit Ablauf des 6. Vertragsmonats, beantragt werden. Nur Antragsstellungen in diesem Teilnahmezeitraum können berücksichtigt werden. Den genauen Zeitraum erhaltet ihr nach Aktivierung des Vertrags automatisch via SMS. Um das Cashback zu erhalten, schicken ihr im Teilnahmezeitraum eine SMS mit „Cashback“ an die Kurzwahl 61131. Der Geldbetrag wird dann auf das hinterlegte Bankkonto überwiesen. Um euch die 50 Euro Mitnahmebonus sichern, sendet innerhalb von 30 Tagen nach erfolgreicher Mitnahme der Rufnummer eine SMS mit dem Text „klarmobil“ (ohne Sonderzeichen) an die 72961.

Handyhelden hat in unseren Augen ein ziemlich heißes Angebot aufgelegt, bei dem ihr euch eine 100GB Allnet-Flat und eine PS5 zu einem überzeugenden Preis sichern könnt. Der beworbene Preis von 24,99 Euro pro Monat wird durch die 200 Euro Cashback und die 50 Euro Mitnahmebonus noch einmal deutlich reduziert.

