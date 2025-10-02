Seit dem Release von iOS 26 haben vereinzelte iPhone-Nutzer Probleme mit der Nutzung von iMessage in Verbindung mit ihrer Telefonnummer. Falls ihr Probleme bei der Aktivierung von iMessage in iOS 26 habt, könnte Apples jüngster Support-Artikel die Lösung bieten.

iMessage-Aktivierungsfehler unter iOS 26

Apple hat Tipps zur Fehlerbehebung für iPhone-Besitzer veröffentlicht, die iMessage mit einer Telefonnummer in iOS 26 nicht aktivieren können. Der Fehler tritt vor allem dann auf, wenn man neben seiner aktiven SIM noch eine inaktive SIM mit derselben Rufnummer gespeichert hat. Das System versucht dann möglicherweise, iMessage über den falschen Anschluss zu aktivieren, was fehlschlägt.

Die Folge sind nicht nur grüne SMS-Blasen, sondern auch mögliche Fehlermeldungen über nicht zugestellte Nachrichten. In manchen Fällen sendet das iPhone die iMessage dann einfach über die verknüpfte E-Mail-Adresse, was bei Kontakten ohne Apple ID für Verwirrung sorgen kann.

Die einfache Lösung von Apple

Um iMessage wieder zur Mitarbeit zu bewegen, muss die überflüssige SIM entfernt werden. Bei einer physischen SIM-Karte bedeutet das, sie einfach aus dem Gerät zu nehmen. Eine inaktive eSIM lässt sich direkt in den Einstellungen löschen. Dazu navigiert ihr in der Einstellungs-App zum Bereich „Mobilfunk“. Dort werden alle installierten SIM-Profile angezeigt. Findet sich hier ein Duplikat mit derselben Nummer, könnt ihr das inaktive Profil einfach löschen.

Nachdem das inaktive Profil entfernt wurde, ist der Weg für eine erfolgreiche Aktivierung frei. Ihr wechselt hierfür einfach in den Einstellungen unter „Apps“ zu „Nachrichten“ und tippt auf den Menüpunkt „Senden & Empfangen“. Ein kurzes Antippen der eigenen Telefonnummer startet den Aktivierungsprozess neu und schon bald sollte das Problem gelöst sein.