Traditionell blicken wir am heutigen Freitag und somit kurz vor dem Wochenende auf die Neuankömmlinge von Apple TV+. Neben neuen Episoden zu bereits bestehenden Original-Serien, läuft mit „Die Schwestern Grimm“ heute eine neue Fantasy-Abenteuerserie auf dem Video-Streaming-Dienst an. Dazu gesellt sich der Original-Film „The Lost Bus“.

„Die Schwestern Grimm“ startet auf Apple TV+

Es ist noch garnicht so lange her, dass Apple TV+ die Kinder- und Familienserie „Die Schwestern Grimm“ (Im Englischen hört die Serie nicht ganz unerwartet auf den Titel „The Sisters Grimm“) angekündigt hat. Am heutigen Tag ist es endlich soweit und die Fantasy-Abenteuerserie startet auf dem Video-Streaming-Dienst.

„Die Schwestern Grimm“ basiert auf Michael Buckleys Bestseller-Buchreihe der New York Times und ist eine abenteuerliche und herzerwärmende Reise über mysteriöse Schwestern, die von den Brüdern Grimm abstammen und die, obwohl sehr unterschiedlich, ein ziemlich tolles Team bilden.

Zwei verwaiste Schwestern finden sich in einer Stadt voller Menschen zurecht, die direkt aus Fantasie und Märchen stammen. Sie begegnen Helden und Schurken gleichermaßen und untersuchen gleichzeitig das Geheimnis ihrer verschwundenen Eltern. „Die Schwestern Grimm“ verbindet Entdeckung, Fantasie und Abenteuer und vermittelt wichtige Lektionen für alle Altersgruppen.

Interesse? Wir haben euch den Trailer eingebunden, damit ihr euch einen Eindruck verschaffen könnt.

„The Lost Bus“ startet auf Apple TV+

Bei „The Lost Bus“ handelt es sich um ein emotionales, actiongeladenens Rettungsdrama unter der Regie des Oscar-nominierten Paul Greengrass, inspiriert von wahren Begebenheiten. Es ist eine nervenaufreibende Fahrt durch einen der tödlichsten Waldbrände Amerikas, bei der ein eigensinniger Schulbusfahrer (Oscar-Preisträger Matthew McConaughey) und eine engagierte Lehrerin (Emmy-, SAG- und Golden-Globe-Preisträgerin America Ferrera) darum kämpfen, 22 Kinder aus dem schrecklichen Inferno zu retten.