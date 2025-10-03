Wer in den letzten Wochen die Produktseiten von Apple besucht hat, dem ist möglicherweise etwas aufgefallen. Die Apple Watch und der Mac mini tragen nicht mehr das Label „klimaneutral“. Was zunächst wie ein Rückschritt in Apples Umweltstrategie aussieht, hat tatsächlich andere Gründe.

Was bedeutet Klimaneutralität überhaupt?

Tatsächlich hat Apple die Klima-Kennzeichnung weltweit von seinen Produktseiten entfernt. Betroffen sind alle aktuellen Modelle, darunter die Apple Watch Series 11 und die Apple Watch Ultra 3. Auch der Mac mini mit M4-Chip wird nicht mehr explizit als klimaneutrales Produkt vermarktet.

Klimaneutralität bedeutet im Kern, dass ein Produkt unter dem Strich kein zusätzliches Kohlendioxid in die Atmosphäre abgibt. Apple erreichte dieses Ziel durch eine Kombination aus Emissionsreduktion und Kompensationsprojekten. Ein Beispiel ist die Zusammenarbeit mit Forestal Apepu in Paraguay, wo schnell wachsende Eukalyptuswälder auf zuvor abgeholzten Flächen angelegt werden.

Die Apple Watch Series 9 und die Apple Watch Ultra 2 waren 2023 die ersten Produkte, die Apple offiziell als klimaneutral bezeichnete. Allerdings galt dies nur in Kombination mit bestimmten Armbändern. Die Kriterien waren streng: 100 Prozent saubere Energie in Produktion und Nutzung, mindestens 30 Prozent recycelte oder erneuerbare Materialien und mindestens die Hälfte aller Lieferungen ohne Luftfracht. Diese Maßnahmen reduzierten die Emissionen um mindestens 75 Prozent. Den Rest glich Apple durch CO2-Zertifikate aus.

Neue EU-Regeln

Die Entscheidung, das Label zu entfernen, hat jedoch wenig mit veränderten Umweltbemühungen zu tun. Sarah Chandler, Apples Vizepräsidentin für Umweltfragen, erklärte gegenüber Fast Company, dass die Änderung rechtlichen Vorgaben geschuldet sei. Ab September 2026 tritt in der Europäischen Union ein Gesetz in Kraft, das Begriffe wie „klimaneutral“ auf Verpackungen, in Werbung und auf Produktseiten verbietet.

Zudem entschied ein deutsches Gericht, dass die Apple Watch nicht länger als klimaneutral beworben werden darf. Eine Umweltorganisation hatte Apple vorgeworfen, mit irreführenden Aussagen „Greenwashing“ zu betreiben. Kritiker bemängeln, dass Aufforstungsprojekte zur CO2-Kompensation die Biodiversität gefährden und hohe Wassermengen verbrauchen können.

Apple hält am Ziel fest

Intern betrachtet Apple die betroffenen Produkte vermutlich weiterhin als klimaneutral. Die weltweite Entfernung des Labels dient vor allem dazu, potenzielle Verwirrung bei Kunden zu vermeiden und rechtlichen Konflikten vorzubeugen. Da der Mac mini im letzten Monat keine technischen Änderungen erhalten hat, dürfte er ebenfalls nach wie vor die Kriterien erfüllen.

Apple selbst bleibt bei seinem Ziel, bis 2030 die gesamte Lieferkette klimaneutral zu gestalten. In einer Stellungnahme an Fast Company betonte das Unternehmen: