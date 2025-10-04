Apple ist verpflichtet, einmal pro Quartal seine Geschäftszahlen zu veröffentlichen. Nun hat das Unternehmen benötigt, wann mit den nächsten Quartalszahlen zu rechnen ist. Am 30. Oktober 2025 gibt Apple einen Einblick, wie gut das abgelaufene Quartal gelaufen ist.

Apple gibt Q4/2025 Quartalszahlen am 30. Oktober bekannt

Apple hat bestätigt, dass das Unternehmen Ende dieses Monats seine Q4/2025 Quartalszahlen bekannt geben wird. Falls ihr Interesse an den nackten Zahlen habt, so notiert euch den 30. Oktober 2025 rot im Kalender.

Lasst euch an dieser Stelle nicht irritieren. Das Apple Geschäftsquartal und das Kalenderquartal sind um drei Monate verschoben. Das fiskalische Apple Q4 umfasst das kalendarische Q3 und somit die Monate Juli, August und September.

Apple schreibt auf seiner Investoren-Webseite

FY 25 Fourth Quarter Results. Apple’s conference call to discuss fourth fiscal quarter results and business updates is scheduled for Thursday, October 30, 2025 at 2:00 p.m. PT / 5:00 p.m. ET.

Nachdem das Q3 Jahr für Jahr verhältnismäßig ruhig verläuft, nimmt das Apple Geschäftsjahr im Q4 deutlich an Schwung auf. Im September wurde die neue iPhone 17 Familie, neue Apple Watch Modelle sowie die AirPods Pro 3 angekündigt. Die neuen Geräte waren zwar nur wenige Tage im September im Verkauf, dürften allerdings schon Auswirkungen auf die Q4-Zahlen haben.