Von Zeit zu Zeit scheint euch Apple über die „Apple Bücher“-App ein eBook oder Hörspiel. An langen Wochenende ist es wieder soweit. Nur für kurze Zeit könnt ihr euch Winterland von Kim Faber und Janni Pedersen kostenlos herunterladen.

Apple schenkt euch das Hörbuch Winterland von Kim Faber

Habt ihr Interesse an Hörbüchern und Krimis? Dann könnte Winderland genau richtig für euch sein. Der neue Bestseller aus Dänemark ist der Auftakt einer spektakulären Krimireihe um das Entwicklerduo Juncker und Kristiansen.

In der Hörbuch-Beschreibung heißt es

Ein schrecklicher Mord erschüttert die verschlafene Provinzstadt Sandstedt: Ein Mann wird brutal erschlagen aufgefunden, seine Frau ist verschwunden. Es gibt weder Spuren noch ein Motiv. Martin Juncker übernimmt die Ermittlungen. Junckers ehemalige Kollegin Signe Kristiansen, Ermittlerin in Kopenhagen, freut sich auf ein beschauliches Weihnachtsfest mit der Familie, als eine Bombe auf dem Weihnachtsmarkt explodiert. Signe steht an der Spitze der Jagd auf die Täter, doch die Spuren verlaufen sich – bis ein anonymer Tipp den Fall in eine Richtung lenkt, die ihre schlimmsten Vorstellungen übersteigt.

Die Spieldauer beträgt etwas über 12 Stunden. Das Buch wird von Stefan Kaminski vorgelesen.